Üye Girişi
Aladağ Belediyesi kırsal kesimdeki ahırların yollarını açtı - Son Dakika

Aladağ Belediyesi kırsal kesimdeki ahırların yollarını açtı

02.02.2022 10:02
Aladağ Belediyesi kırsal kesimdeki ahırların yollarını açtı

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal kesimdeki besi ahırlarının yolları, belediye ekiplerince açıldı.

Adana'nın Aladağ ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan kırsal kesimdeki besi ahırlarının yolları, belediye ekiplerince açıldı.

İlçede aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası kapanan yolların açılması için ekipler yoğun mesai harcadı.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, beklenenin çok üstünde yağan kar nedeniyle bazı mahallelerin yollarının kapandığını söyledi.

Kırsal kesimdeki ahırların yollarının kapandığını ifade eden Akgedik, "Besicilikle geçimini sağlayan vatandaşlarımızın evi ve besi yerindeki yolları yaklaşık 1-1,5 metre kar altında kaldı. Besiciler hayvanlarını yemlemek için mallarının yanına ulaşamadı, onlara su taşıyamadı. Bunun üzerine bizleri arayıp destek istediler. Ulaşabildiğimiz tüm besicilere yardımcı oluyoruz." şeklinde konuştu.

YORUMLAR
500

Mustafa Akgedik, Aladağ, Adana, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aladağ Belediyesi kırsal kesimdeki ahırların yollarını açtı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şaşkınlığı: Yanındaki genç kızın kim olduğunu öğrenince çok şaşırdı!
09:47 Wilma Elles yaşadığı tacizi anlattı: Şoför kapıları ve perdeleri kapattı, telefon numaramı vererek kurtuldum
09:38 Alzheimer hastası nine 2 gündür kayıptı! Jandarma çareyi drone ile aramakta buldu
09:25 Hadise'ye taktığı pırlanta sonrası borçları gündeme gelmişti! Mehmet Dinçerler: Borcum yok!
09:24 Elektrik aboneleri dikkat! Ocak faturanız ile Şubat faturanız arasındaki fark ne kadar olacak?
09:15 "Sizi vicdana davet ediyorum" diyerek zamların geri çekilmesini istedi, AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi
08:58 İlk kez bu seviyelere çıktı! Türkiye'de günlük koronavirüs vaka sayısı 100 binin üstünde
08:56 Ülkesinde tutuklanan adama tuzak üstüne tuzak! 225 milyon lirasına tedbir konuldu
08:50 İbrahim Tatlıses'ten yeni yatırım! 700 kişiye iş imkanı sunacak
08:43 Oturma düzeni polemiğine Ahmet Davutoğlu'ndan tepki: Müsamere oynamıyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 10:09:05. #1.12#
SON DAKİKA: Aladağ Belediyesi kırsal kesimdeki ahırların yollarını açtı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement