ALAEDDİN YAVAŞCA İÇİN AKM'DE TÖREN DÜZENLENDİ -2 - Son Dakika

ALAEDDİN YAVAŞCA İÇİN AKM'DE TÖREN DÜZENLENDİ -2

Hasan YILDIRIM-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) KLASİK Türk müziği sanatçısı, icracı ve bestekar Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca için Atatürk Kültür Merkezi (AKM)'nde tören düzenlendi.

İstanbul'da iki gün önce tedavi gördüğü hastanede 95 yaşında hayatını kaybeden Yavaşca için ilk tören AKM'de düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşca, arkadaşları ve sevenleri katıldı.

Alaeddin Yavaşca'nın cenazesi tören için saat 10.30 sıralarında AKM'nin tiyatro salonuna getirildi.

"İSMİNİ YAŞATMAK VEFA BORCUMUZ"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'Öncelikle yeri doldurulamaz bir insan hazinesine veda etmenin derin üzüntüsü içerisinde değerli hocamıza Allahtan rahmet sizlere, sanat camiamıza ve milletimize başsağlığı ve sabırlar diliyorum. Hocamızın hayatı başlı başına bir hayranlık vesilesidir. Alaeddin yavaşça birden fazla zirvesi olan ulu bir dağ gibiydi. Şüphesiz hayatı boyunca Türk musikisi vesilesiyle en zarif, en zengin, özgün şekilde yükselttiği zirve sanat olmuştur. Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca tıp sahasındaki uzmanlığı kadar insanlığın hayatına sanat alanındaki ilmiyle de dokunmayı başarmış derin bir iz ve etki bırakmıştır. Sanatçı Alaeddin Yavaşça besteci, icracı, araştırmacı, bilimsel bir kalem ve eğitmen oldu" dedi.

Bakan Ersoy, " Bugün Türk musikisi dendiğinde eğitim kurumlarından basılı kaynaklara özgün eserlerden bu sahaya hizmet etmekte olan birbirinden kıymetli sanatçılara kadar seste, sözde, kişide nereye bakarsanız bakın hocamızın ismini, izini ve etkisini görmemiz mümkün. Bakanlık olarak onun adını yaşatmak, ismini yaşatmak vefa borcumuz. İsmini nasıl yaşatabiliriz, Nerelere verebiliriz onu Ayten ablayla birlikte daha önce de konuştuk. Onunla ilgili ortak bir çalışmamız olacak. Milletimiz öz kültürüne nice değerler kazandırmış, duygularına tercüman olmuş, eserleriyle anılarına ortaklık etmiş Alaeddin Yavaşca'yı yaşatmayı ve gelecek kuşaklara aktarmayı sürdürecektir. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.

"HER BESTESİNİ EVVELA BANA OKURDU"

Alaeddin Yavaşca'nın eşi Ayten Yavaşça " Yılların getirdiği yavaşça soyadını ondan bana geldiği ve bana hediye ettiği için önce ona çok teşekkür ediyorum. O yavaşça soyadını daima ona yaşatacağım. Onun taşıdığım gururla övünüyorum. Özellikle çok uzun süre hastanelerde kaldık. Çok uğraştılar yaşatmak için. Bebekler gibi baktılar. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ben onu o beni çok sevdi. Biz yüzyılın aşıklar kitabına girmiş bir mütemmim cüzüz. O mütemmim cüz şimdi ne oldu? Yalnız kaldı. Çok üzüntülüyüm. Her bestesini evvela bana okurdu" dedi.

Burada yapılan konuşmaların ardından sahnede helallik alınarak dua edildi. Yavaşca'nın cenazesi, Fatih Camii'ne götürüldü.