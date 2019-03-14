Son Dakika Haberleri: Alan'a Memur-Sen'de Pasta Sürprizi

Alan'a Memur-Sen'de Pasta Sürprizi

1 saat önce

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Memur-Sen ziyaretinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla pasta sürprizi ile karşılaştı.

Alan'a Memur-Sen'de Pasta Sürprizi, System.String[]
AK Parti Zonguldak Belediye Başkan adayı Dr. Ömer Selim Alan, Memur-Sen ziyaretinde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla pasta sürprizi ile karşılaştı.

AK Parti Zonguldak Belediye Başkan Adayı Dr. Ömer Selim Alan, beraberinde Merkez İlçe Başkanı Mustafa Çağlayan ve partililer ile birlikte Memur-Sen İl Temsilciliğini ziyaret etti. İl Temsilcisi Kamuran Aşkar, Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Kara ve Memur-Sen'e bağlı sendika temsilcilerinin karşıladığı Alan'a pasta sürprizi yapıldı. 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla Alan'ın Tıp Bayramı'nı pasta ile kutlandı. Sürpriz karşısında mutluluğunu dile getiren Alan, "Memur-Sen'i ziyaret ederek, desteklerini istedik. Memur-Sen ailesi bir sürpriz yaparak 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bizleri onurlandırdı. Kendilerine çok teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi.

Alan, ziyaretler kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi ile Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ni ziyaret etti. Alan, "Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun ve çalışan personelin 14 Mart Tıp Bayramını kutladık. Güzel karşılamaları ve ağırlamalarından dolayı tüm sağlık çalışanlarına teşekkür ederim" ifadelerine yer verdi. 100. Yıl Belediye Terminali ve Ro-Ro limanını da ziyaret eden Alan, "Ro-Ro, Terminal ve civarı esnaflarımızı ziyaret ederek, projelerimizi anlattık. 100. Yıl Terminali çalışanları ve taksici esnafımızı da unutmayarak onlarında desteklerini istedik. Esnaflarımız, çalışanları ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 09:27 Kaynak: İHA

Tıp Bayramı, Zonguldak, 14 Mart, Memur Sen, Güncel
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