Alanya'da Asker Eğlencesine Cezalar - Son Dakika
Alanya'da Asker Eğlencesine Cezalar

11.02.2026 12:01
Asker eğlencesi konvoyuyla trafik engelleyen 8 kişiye 45 bin TL ceza, araçlar men edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde asker eğlencesi konvoyuyla tüneli araç trafiğine kapatan 8 kişiye toplam 45 bin 199 TL idari para cezası uygulanıldı, araçlar trafikten menedildi.

Alanya'ya bağlı Kuzyaka Mahallesi'nde asker eğlencesi konvoyu adı altında Dim Tüneli'ni araç trafiğine kapatarak, vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşürenler İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri tarafından kamera görüntüleriyle tespit edildi. Ekiplerin inceleme ve denetimleri sonucunda tüneli kapatan, araçtan inerek trafiği engelleyen ve eğlence düzenleyen 4 sürücü ve 4 yaya olmak üzere 8 kişiye toplam 45 bin 199 TL idari para cezası uygulandı. 4 sürücünün ehliyetine 2 ay süreyle el konulurken, araçlar trafikten menedildi. Ayrıca olaya karışan 8 kişi hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

11:32
