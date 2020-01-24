Alanya'da fırtına sonrası temizlik - Son Dakika
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Alanya'da fırtına sonrası temizlik

6 saat önce

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gece gerçekleşen şiddetli fırtına sonrası Şehir genelinde temizlik yapıyor.

Alanya'da fırtına sonrası temizlik, System.String[]

Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gece gerçekleşen şiddetli fırtına sonrası Şehir genelinde temizlik yapıyor.


Alanya Belediyesi yaşanan şiddetli fırtına sonrası ortaya çıkan kirli görüntüye anında müdahale ederek 4 koldan temizlik yapıyor. Şehir genelinde etkili olan ve bütün gece devam eden şiddetli fırtınanın durmasıyla sokağa çıkan ekipler, temizlik araçlarıyla gerekli çalışmaları sürdürüyor. - ANTALYA

Alanya Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
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