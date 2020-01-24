Alanya'da fırtına sonrası temizlik - Son Dakika

Alanya'da fırtına sonrası temizlik
6 saat önce
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gece gerçekleşen şiddetli fırtına sonrası Şehir genelinde temizlik yapıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 04:42 Kaynak: İHA
Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, dün gece gerçekleşen şiddetli fırtına sonrası Şehir genelinde temizlik yapıyor.
Alanya Belediyesi yaşanan şiddetli fırtına sonrası ortaya çıkan kirli görüntüye anında müdahale ederek 4 koldan temizlik yapıyor. Şehir genelinde etkili olan ve bütün gece devam eden şiddetli fırtınanın durmasıyla sokağa çıkan ekipler, temizlik araçlarıyla gerekli çalışmaları sürdürüyor. - ANTALYA
Son Dakika Son Dakika: Elazığ'daki depremde hasar gören binada doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı Prof. Dr. Feyzi Bingöl, Elazığ depremini günler öncesinden tahmin etti TRT 2 ekibi Elazığ'daki depreme canlı yayında yakalandı Elazığ'daki korkutan depremin ardından ilk kareler