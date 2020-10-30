Alanya'da spor turizmi gelişiyor - Son Dakika

Alanya'da spor turizmi gelişiyor

30.10.2020 13:36

Alanya'da spor turizmi gelişiyor Alanya, 80 kilometre uzunluktaki sahiliyle yerli ve yabancı turiste yılın her mevsimi tatil imkanı sunuyor.

Alanya'da spor turizmi gelişiyor

Alanya, 80 kilometre uzunluktaki sahiliyle yerli ve yabancı turiste yılın her mevsimi tatil imkanı sunuyor.

ALTİD Başkanı Burhan Sili:

"İklim, koşullar, kapasiteyle Alanya'da spor turizmi gelişiyor ve gelişmeye de devam edecek"

ANTALYA - Türkiye'deki önemli turizm destinasyonlarından Antalya'nın Alanya ilçesi bünyesinde bulunan tarihi, kültürel güzelliklerin ve doğasının yanı sıra elverişli iklimi, uygun tesisleriyle spor etkinliklerine de ev sahipliği yaparak bu alanda gelişiyor. ALTİD Başkanı Burhan Sili, "İklim, koşullar, kapasiteyle bu konuya olan yatkınlığı nedeniyle biliyoruz ki Alanya'da spor turizmi gelişiyor ve gelişmeye de devam edecek" dedi.

Kuzeyinde Toros dağları, güneyinde Akdeniz'in bulunduğu Alanya, 80 kilometre uzunluktaki sahiliyle yerli ve yabancı turiste yılın her mevsimi tatil imkanı sunuyor. Deniz, kum, güneşin yanı sıra Kızılkule, Alanya Kalesi, Tersane, Tophane, Alarahan, Dim ve Damlataş mağarası gibi tarihi ve turistik yerleriyle dikkat çekerek binlerce turiste ev sahipliği yapan ilçede, spor turizmi alanında da her geçen gün gelişmeye devam ediyor. İlçede plaj voleybolu, triatlon, oryantiring, bisiklet yarışı gibi uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yapılırken, tesislerde ise birçok spor dalından sporcular kamp yapıyor.

Burhan Sili: "Alanya'da spor turizmi gelişiyor ve gelişmeye de devam edecek"

Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı ile Türkiye Otelciler Federasyonu yönetim kurulu üyesi ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği Başkanı Burhan Sili, Alanya'da spor turizminin son derece önemli olduğunu söyledi. Sili, "Alanya turizme ev sahipliği yaptığından beri sporla iç içe, bu güne kadar yapılan ulusal ve uluslararası yapmış olduğu organizasyonlarda bunun bir göstergesi. Mesela Triatlon Türkiye'ye Alanya'dan yayılmış bir spordur. Bu sporun federasyonu dahi kurulmuştur ve uluslararası ayağı bu güne kadar ilçede yapılmıştır. Keza Dünya Plaj Voleybolu Şampiyonası gibi yerelde de birçok organizasyon yapıldı. Şimdi de oryantiring organizasyonu gerçekleştiriliyor. Dolasıyla baktığımız da iklim, koşullar, kapasiteyle bu konuya olan yatkınlığı nedeniyle biliyoruz ki Alanya'da spor turizmi gelişiyor ve gelişmeye de devam edecek. Bir diğer taraftan doğal yapımız yana şanslıyız. Yani çok kısa sürede şehirden dağlara ve doğa kavuşabiliyoruz. Yollarımızın da yarışlara elverişli gibi nedenlerle de bu sporların da Alanya'da 12 ay yapılabilmesin önünü açıyor" dedi.

"Havası çok güzel olduğundan kamp için buraya geldik"

Ekibiyle beraber Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'dan gelen Pankrac takımının antrenörü Jana Hybsova, burada kampa girdiklerini söyledi. Hybsova, "Alanya'nın havası çok güzel olduğundan kamp için buraya geldik. İlerleyen süreçte gerçekleşen olan şampiyona için burada hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Buraya 20'den fazla kişiyle geldik nisan ayında bu sayı daha da artacak. Korona virüsten dolayı sezon olmadığı için gelecek yıla hazırlanıyoruz" diye konuştu.

"Buraya gelmek çok güzel bir seçim"

Plaj voleybolu takımı Pankrac oyuncusu Lucie Stahlova, "Alanya'ya çok güzel burada kamp yaptığımız için çok mutluyuz. Bizim ülkemiz çok soğuk şuanda buranın havası harika. Buraya gelmek çok güzel bir seçim ve buraya herkesin gelip görmesini tavsiye edebilirim" şeklinde konuştu.

"Alanya'da ihtiyacımız olan her şey var"

Alanya'da olmaktan çok olduklarını belirterek burada antrenmanlarının çok güzel geçtiğini aktaran voleybol oyuncusu Ondrej Sotala, ülkelerinin çok soğuk olduğu burasının spor yapmaya daha elverişli ifade ederken, Martin Pihera ise şunları söyledi:

"Alanya'da ihtiyacımız olan her şey var. Tekrar buraya geleceğiz burada olmaktan mutluyuz."

Alanya'da spor turizmi gelişiyor
Alanya'da spor turizmi gelişiyor
Alanya'da spor turizmi gelişiyor
Alanya'da spor turizmi gelişiyor
Alanya'da spor turizmi gelişiyor
Alanya'da spor turizmi gelişiyor
Alanya'da spor turizmi gelişiyor
Alanya'da spor turizmi gelişiyor
Alanya'da spor turizmi gelişiyor
Alanya'da spor turizmi gelişiyor
Alanya'da spor turizmi gelişiyor
Alanya'da spor turizmi gelişiyor
Alanya'da spor turizmi gelişiyor

Türkiye, Antalya, Turizm, Alanya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya'da spor turizmi gelişiyor - Son Dakika

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