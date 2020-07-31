Alanya'da tatilciler bayramı plajlarda geçiriyor - Son Dakika

Alanya'da tatilciler bayramı plajlarda geçiriyor

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde plajlar Kurban Bayramı'nda da doldu. Havanın sıcak olmasını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler plajlara gelerek denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Kurban Bayramı'nın ilk gününde Alanya'ya tatile gelen yerli ve yabancı turistler, güzel havanın tadını plajlarda çıkardı. Alanya'da hava sıcaklığı 33 dereceyi gösterirken nem oranı yüzde 69 olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının 30 derece olduğu ilçede Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı ile Damlataş Plajı'na gelen turistler, denize girerek serinledi.

'TÜRKLER ÇOK MİSAFİRPERVER'

Koronavirüs salgını sonrası geç açılan sezonda normalleşme süreciyle birlikte ilçeye yavaş yavaş gelmeye başlayan yabancı turistler, Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini ifade etti. 10 yıldır İsviçre'de yaşayan Rus Katia Nops (33), tatil için ilk kez Alanya'ya geldiğini, çok beğendiğini söyledi. Nops, 'Alanya'daki insanlar çok yardımsever, çok iyi, bana çok yardımcı oldular. Çok sevdim burayı. Uçuştan buraya gelene kadar çok iyi geçti. İnsanlar çok misafirperver dedi.

Türkiye'deki korona tedbirlerini de çok takdir ettiğini söyleyen Nops, 'Burada herkes maske takmıyor ama sosyal mesafeyi korudukları için çok güzel. Herkes dezenfekte kuralına uyuyor. Herkesin özellikle mesafeli davranması çok güzel bir şey. Bu durumdan mutluyum diye konuştu.