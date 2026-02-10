Alanya'da Tehlikeli Sürücüye 11 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Alanya'da Tehlikeli Sürücüye 11 Bin Lira Ceza

10.02.2026 20:45
Alanya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye 11 bin 668 lira ceza ve 2 ay ehliyetine el konuldu.

Oba Mahallesi Dim Tüneli mevkisinde tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, şerit izleme kurallarına uymama ve saygısızca araç kullanma ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Kimliği belirlenen sürücüye 11 bin 668 lira para cezası verilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu, araç trafikten men edildi.

Sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA

