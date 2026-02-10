Alanya'da Tehlikeli Sürücüye 11 Bin Lira Ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürüye 11 bin 668 lira ceza uygulandı.
Oba Mahallesi Dim Tüneli mevkisinde tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, şerit izleme kurallarına uymama ve saygısızca araç kullanma ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Kimliği belirlenen sürücüye 11 bin 668 lira para cezası verilirken, sürücü belgesine 2 ay süreyle el konuldu, araç trafikten men edildi.
Sürücünün trafik güvenliğini tehlikeye düşürme anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
