Alanya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

İlçede şüpheli B.A'nın kaldığı evde yapılan aramada sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, bir miktar uyuşturucu ve 2 sentetik hap ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.