Alaplı'da üst geçit yapımına başlandı - Son Dakika
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Alaplı'da üst geçit yapımına başlandı

06.04.2022 10:14
Alaplı'da üst geçit yapımına başlandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, üst geçit yapımına başlandığı bildirildi.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde, üst geçit yapımına başlandığı bildirildi.

Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, AA muhabirine, 35 metre boyunda, 2,5 metre enindeki üst geçidin, ilçenin önemli bir ihtiyacını karşılayacağını belirtti.

Üst geçidin Ramazan Bayramı'nda hizmete açmayı planlandıklarını ifade eden Tekin, "Gerçekten çok hızlı bir çalışma yürütülüyor. Üst geçit hizmete girdiğinde Yeni Siteler Mahallesi ve bu güzergahta ikamet eden vatandaşlarımız, üst geçit üzerinden deniz sahili, Taşbaşı mevkisi ve Erdemyuva Sitesi'ne ulaşabilecekler." dedi.

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Nuri Tekin, Zonguldak, Üst Geçit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alaplı'da üst geçit yapımına başlandı - Son Dakika


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