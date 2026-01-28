Alaşehir'de Balkon Yangını - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alaşehir'de Balkon Yangını

Alaşehir\'de Balkon Yangını
28.01.2026 07:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde 4 katlı binanın en üst katındaki dairenin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yenice Mahallesi Hanlar Caddesi'ndeki 4 katlı binanın en üst katındaki S.B.'ye ait dairede saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre balkonda bulunan eşyaların alev almasıyla çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevleri fark eden S.B. hızla evden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle bina sakinleri tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Evin balkonunda hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Alaşehir, Güvenlik, İtfaiye, Manisa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alaşehir'de Balkon Yangını - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası Suriye ordusunda Türkçe emir kaosu! İşte çok konuşulan görüntülerin perde arkası
Elektrik bağlantılarında yeni dönem Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak Elektrik bağlantılarında yeni dönem! Artık şubeye gitmeye gerek kalmayacak
ABD’nin gizli İran planı ifşa oldu Deniz ablukası uygulayacaklar ABD'nin gizli İran planı ifşa oldu! Deniz ablukası uygulayacaklar
Bakanlık düğmeye bastı Bu plan Türkiye’nin geleceğini kurtaracak Bakanlık düğmeye bastı! Bu plan Türkiye'nin geleceğini kurtaracak
Dünya devinde deprem 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti Dünya devinde deprem! 18 yaşındaki 100 milyonluk yetenek kaçtı gitti
Usta oyuncu Ali Tutal’dan kötü haber Entübe edildi Usta oyuncu Ali Tutal'dan kötü haber! Entübe edildi
Galatasaray’ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun Galatasaray'ın yeni transferinin hayatını değiştiren kurşun
ABD’deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor ABD'deki kar fırtınasında ölü sayısı katlanarak artıyor

07:33
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi
Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
07:19
Türkiye ve Suriye masada Osmanlı’nın son büyük projesi hayata geçiyor
Türkiye ve Suriye masada! Osmanlı'nın son büyük projesi hayata geçiyor
06:48
BAE’den ABD’yi küplere bindirecek karar: İran’a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz
BAE'den ABD'yi küplere bindirecek karar: İran'a yönelik herhangi bir saldırıya izin vermeyeceğiz
01:20
Trump’ın “Harika gidiyor“ mesajı piyasaları tatmin etmedi Dolardan 4 yıl sonra bir ilk
Trump'ın "Harika gidiyor" mesajı piyasaları tatmin etmedi! Dolardan 4 yıl sonra bir ilk
00:38
Trabzon’da 3.8 büyüklüğünde deprem
Trabzon'da 3.8 büyüklüğünde deprem
23:37
Netanyahu kirli planını açıkladı Türk askerini resmen hedef aldı
Netanyahu kirli planını açıkladı! Türk askerini resmen hedef aldı
23:32
Trump: Irak’ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
Trump: Irak'ta yeniden Nuri el-Maliki başbakan seçilirse yardımı keseriz
22:03
Trump’ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu’dan: İran saldırırsa vururuz
Trump'ın ardından bir tehdit de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan: İran saldırırsa vururuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 07:44:43. #7.11#
SON DAKİKA: Alaşehir'de Balkon Yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.