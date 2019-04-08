Alaşehir'de Cumhur'un Zaferini Müjdeleyen Miting

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ali Uçak, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi vatandaşlardan destek istedi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de katılım sağladığı programda binlerce Alaşehirli cumhurun adaylarını coşkuyla karşıladı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de destek verdiği programdaki coşku görülmeye değerdi. 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi adeta zaferi müjdeleyen mitingde cumhurun adaylarını Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün eşi Şeyda Ergün,MHP İl Başkanı Ömer Baysal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, MHP MYK Üyesi Gülay Özcan, Manisa Milletvekilleri Tamer Akkal, Semra Kaplan Kıvırcık, MHP ve AK Parti İl ve İlçe Teşkilatları, Ülkü Ocakları İl Başkanı Mehmet Balaban, AK Parti Manisa İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, Belediye Meclis Üyesi Adayları da yalnız bırakmadı.Düzenlenen miting programı öncesi Alaşehir Belediye Başkanı Ali Uçak, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve protokol üyelerini makamında ağırladı.

Coşkulu Karşılama

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, Alaşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ali Uçak'ın, Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda gelmesiyle birlikte coşku bir kat daha arttı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve cumhurun adaylarına büyük ilgi gösteren vatandaşlar, 31 Mart yerel seçimlerinde destek sözü verdi.

"Var gücümüzle çalışacağız"

Meydanını dolduran binlerce vatandaşa ilk olarak Alaşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Alaşehir Belediye Başkan Adayı Ali Uçak, hitap etti.Alaşehir'in daha ALA bir şehir olması için var gücüyle çalışacağını belirten Başkan Uçak," Cumhur İttifakı hem ülkemizin bekası, hem de şehrimizin geleceği için çok önemlidir. Biz seçim kampanyamızı başlattığımız günden itibaren hep şunu söyledik. Bizim arkamızda Hükümetimiz var, bakanlarımız var, milletvekillerimiz var, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Arkamızda bu güç olduktan sonra da Allah'ın izniyle Alaşehir'imizde açıklamış olduğumuz tüm projelerimizi tek tek hayata geçireceğiz. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.

Alaşehir'de 226 Milyonluk Yatırım

Uçak'ın ardından konuşan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı, Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, alt yapı ve üst yapı yatırımlarından, sosyal yardım projelerine kadar Büyükşehir Belediyesi'nin Alaşehir'de gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi. Geride kalan 5 yıllık hizmet döneminde Alaşehir'e Büyükşehir ve MASKİ Genel Müdürlüğü'nün toplamda 226 milyon lira yatırım yaptığını belirten Başkan Ergün,"Biz Alaşehir'e söz verdik. Ali Uçak başkanımla birlikte bu güzel ilçemiz değişecek dedik. Çok şükür bugün yüzlerce proje ve hizmeti bitirmiş, verdiği sözleri yerine getirmiş bir belediye başkanı olarak alnım ak bir şekilde huzurunuza geldim" dedi.

"İlk günkü aşk ve heyecanla"

Üretken belediyecilik anlayışıyla Manisa'ya hizmet edebilmek için tekrar bu göreve talip olduklarını belirten Başkan Ergün,"31 Mart tarihinde aziz milletimiz yerelde yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gidecek. Manisa'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partimizin Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli himayelerinde oluşturulan Cumhur İttifakı çatısı altında Büyükşehir'de şahsım, Alaşehir'de Ali Uçak kardeşim yeniden aday gösterildik. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Genel Başkanımıza bizlere gösterdikleri güven nedeniyle teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi bu makamlara tekrar layık görürseniz, görevimizi ilk günkü aşk ve heyecanla yapacağımızdan hiç şüpheniz olmasın. İşte yaptıklarımız ortada. Bugüne kadar yaptıklarımız, bundan sonra yapacaklarımızın teminatı. Bizler sizlerin teveccühlerinize yeniden talibiz. 17 ilçemizde Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için yaptıklarımızı anlatıyor, destek istiyoruz. Çünkü bizler Manisa'mızı, Alaşehir'imizi seviyoruz. Üretken belediyecilik anlayışıyla sizlere hizmet edebilmek için varız" diye konuştu.

"Birliğimiz ve beraberliğimiz daim olsun"

Bu güzel birlikteliğin daim olmasını dileyerek konuşmasını sonlandıran Başkan Ergün, "Yeni dönemde teveccüh gösterir, bizlere 5 yıl daha hizmet etme şansını verirseniz, Uluderbent Atıksu Arıtma Tesisi, yeni hal binası, itfaiye amirliği projelerimiz de hazır. Biz yine aynı ilkeyle şehrimizin gerçekten ihtiyaç duyduğu projeleri üretmeye devam edeceğiz.

Sözlerimi noktalarken, 31 Mart'ta yapılacak olan seçimlerin Alaşehir'imize, Manisa'mıza, ülkemize ve milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Bir kez daha sizlerle bir arada olmaktan dolayı mutluluğumu ifade ediyor, inşallah 5 yıl daha birlikte olmayı Cenab-ı Allah bizlere nasip eder diyorum. Cenab-ı Allah bu güzel birlik ve beraberliğimizi daim etsin diyor, hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum" şeklinde konuştu.

"Destek istedi"

Başkan Ergün'ün ardından konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de cumhur adaylarına destek istedi. Kendilerini coşkuyla karşılayan binlerce vatandaşa teşekkür eden Pakdemirli, Cumhur İttifakının gücü ile ilçeye önemli projeler yapılacağını belirtti.