Albüm: Çin Cumhurbaşkanı, 14. Brıcs Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika
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Albüm: Çin Cumhurbaşkanı, 14. Brıcs Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

24.06.2022 10:44
Albüm: Çin Cumhurbaşkanı, 14. Brıcs Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Tao/Xinhua)

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Xi, "Yüksek Kaliteli Ortaklığın Teşvik Edilmesi ve BRICS İşbirliğinde Yeni Bir Yolculuğa Çıkılması" başlıklı açıklamalarda bulundu.

Zirveye Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi katıldı.

Albüm: Çin Cumhurbaşkanı, 14. Brıcs Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

Albüm: Çin Cumhurbaşkanı, 14. Brıcs Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Rao Aimin/Xinhua)

Albüm: Çin Cumhurbaşkanı, 14. Brıcs Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)

Albüm: Çin Cumhurbaşkanı, 14. Brıcs Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor, 23 Haziran 2022. (Fotoğraf: Li Xueren/Xinhua)

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Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Xi Jinping, Pekin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Albüm: Çin Cumhurbaşkanı, 14. Brıcs Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı - Son Dakika

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