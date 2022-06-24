Albüm: Çin Cumhurbaşkanı, 14. Brıcs Zirvesi'ne Ev Sahipliği Yaptı

BEİJİNG, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping , Çin'in başkenti Beijing'de video bağlantısı aracılığıyla düzenlenen 14. BRICS Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Xi, "Yüksek Kaliteli Ortaklığın Teşvik Edilmesi ve BRICS İşbirliğinde Yeni Bir Yolculuğa Çıkılması" başlıklı açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Xinhua

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