Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz oyuncular Bodrum tatilinde - Son Dakika
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Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz oyuncular Bodrum tatilinde

Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz oyuncular Bodrum tatilinde
08.06.2026 22:44
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Eski nişanlısı Livanur Aydın'ın aldatma iddialarıyla gündeme gelen Taşacak Bu Deniz'in Gökhan Furtuna'sı Ali Öner, dizide Meryem Koçari rolünü canlandıran sevgilisi Zeynep Atılgan ile Bodrum'da görüntülendi. İlişkilerinin nişan sonrasında başladığını savunan ünlü çift, tartışmalar sürerken tatilin keyfini çıkardı.

Eski nişanlısı Livanur Aydın'ın gündem yaratan açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Ali Öner, sevgilisi Zeynep Atılgan ile Bodrum'da objektiflere takıldı.

ESKİ NİŞANLININ İDDİALARI GÜNDEM OLMUŞTU

"Taşacak Bu Deniz" dizisinde birlikte rol alan ve arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Ali Öner ile Zeynep Atılgan, son günlerde haklarında ortaya atılan aldatma iddialarıyla magazin gündeminin en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

Öner'in eski nişanlısı Livanur Aydın'ın, "Beni aldattı, şüphelerim gerçekliğimdi" sözleri sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

ALDATMA İDDİALARINI REDDETTİLER

Gündeme gelen iddiaların ardından açıklama yapan Ali Öner ve Zeynep Atılgan, ilişkilerinin nişanın sona ermesinden sonra başladığını belirterek aldatma iddialarını kesin bir dille reddetti.

Ünlü çift, haklarında ortaya atılan söylentilerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

BODRUM'DA GÖRÜNTÜLENDİLER

Tüm bu gelişmelerin ardından Ali Öner ile Zeynep Atılgan, Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde görüntülendi. Yaz sezonunu Ege kıyılarında geçiren çift, gün boyunca birlikte vakit geçirdi.

Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz oyuncular Bodrum tatilinde

DENİZ VE GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR

İskelede sohbet eden ve denize girerek serinleyen ikili, sıcak havanın tadını çıkardı. Rahat tavırlarıyla dikkat çeken çiftin keyifli halleri objektiflere yansıdı.

Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz oyuncular Bodrum tatilinde

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Son Dakika Diziler Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz oyuncular Bodrum tatilinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aldatma iddialarının ardından ilk kareler! Taşacak Bu Deniz oyuncular Bodrum tatilinde - Son Dakika
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