İzmir ve çevre illerde Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başladı - Son Dakika

İzmir ve çevre illerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021/ALES-1) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri altında yapılıyor.

Sınavın gerçekleştirildiği merkezlerden olan İzmir Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, adaylara Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe uyarılarında bulunuldu.

Görevliler, maske ve dezenfektan dağıttı. Adaylar, kimlik ve HES kodu sorgulaması sonrası salona alındı.

Bazı adayların son dakikada sınava yetiştikleri gözlendi. Geç kalan adaylar sınava giremedi.

Denizli'de, Pamukkale Üniversitesinde gerçekleştirilen sınava katılan adaylar, erken saatlerden itibaren üniversite yerleşkesine geldi. Sınav salonlarına girişlerinde kimlik ve HES kodu sorulan adaylar, sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde salonlara alındılar.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) salonlarında gerçekleştirilen sınava 2 bin 395 kişi girdi. Uşak Üniversitesinde gerçekleştirilen sınava yaklaşık 900 aday katıldı. Manisa'da il merkezindeki 13 farklı binada da yaklaşık 2 bin aday sınavda ter döktü.

Sınav, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirildi.