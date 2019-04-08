Ali Çetinbaş'tan Başkan Arif Teke'ye Taziye Ziyareti
1 saat önce
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, babası vefat eden Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'ye taziye ziyaretinde bulundu.
AK Parti Kütahya
İl Başkanı Ali Çetinbaş
, babası vefat eden Altıntaş
Belediye Başkanı Arif Teke
'ye taziye ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sonrası konuşan Başkan Çetinbaş, "31 Mart Mahalli idareler Seçiminde Altıntaş İlçe Belediye Başkanlığı'na seçilen Arif Teke başkanımıza babasının vefatı münasebetiyle taziye ziyaretinde bulunduk. Aynı zamanda kıymetli başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletip yeni dönemde başarılar diledik. Rabb'im hayırlı hizmetlere vesile kılsın" dedi.
Ziyarette Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz
ve AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan
da hazır bulundu. - KÜTAHYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:45 Kaynak: İHA
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