Son Dakika Haberleri: Ali Çetinbaş'tan Başkan Arif Teke'ye Taziye Ziyareti

Ali Çetinbaş'tan Başkan Arif Teke'ye Taziye Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, babası vefat eden Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Ali Çetinbaş'tan Başkan Arif Teke'ye Taziye Ziyareti, System.String[]
AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, babası vefat eden Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyaret sonrası konuşan Başkan Çetinbaş, "31 Mart Mahalli idareler Seçiminde Altıntaş İlçe Belediye Başkanlığı'na seçilen Arif Teke başkanımıza babasının vefatı münasebetiyle taziye ziyaretinde bulunduk. Aynı zamanda kıymetli başkanımıza hayırlı olsun dileklerimizi iletip yeni dönemde başarılar diledik. Rabb'im hayırlı hizmetlere vesile kılsın" dedi.

Ziyarette Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz ve AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Nurettin Kaplan da hazır bulundu. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 05:45 Kaynak: İHA

Kütahya, Altıntaş, Ali Çetinbaş, Arif Teke, Yaşam
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