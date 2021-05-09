Ali Koç: "Biz buraya kadar tertemiz geldik ve sonuna kadar da tertemiz gidecek" - Son Dakika

Ali Koç: "Biz buraya kadar tertemiz geldik ve sonuna kadar da tertemiz gidecek"

09.05.2021 01:00
Ali Koç:

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MKE Ankaragücü maçının ardından, "Biz buraya kadar tertemiz geldik ve sonuna kadar da tertemiz gidecek" dedi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, MKE Ankaragücü maçının ardından, "Biz buraya kadar tertemiz geldik ve sonuna kadar da tertemiz gidecek" dedi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Dramatik bir maçtı. 2 takım için de 3 puan çok ama çok önemliydi. 1 puan 2 takıma da yaramıyordu. İlk yarıda Ankaragücü 3-4 yapabilirdi. İkinci yarıda ise biz 3-4 yapabilirdik. Kafa kafaya gitti maç. Uzatmanın son 1-2 dakikasında, golü bile kimin attığını göremedim. Sonradan öğrendim. Güzel bir ataktı ve golümüzü attık. Yarışa devam ediyoruz. Sezon başından bu yana takımımıza inandık. İnanmaya da devam edeceğiz. 2 hafta var. Gidişat neyi gösterir bilmiyorum ama biz son dakikaya kadar mücadelemizi verdik. Buralara kadar gelirken ne kayırıldık, ne ittirildik, ne herhangi bir yerden destek aldık. Aksine çoğu kez mağdur olduk. Pek çok puanımız harap oldu. Mümkün olduğunca kontrolü kaybetmeden sakin davranmaya çalıştık. Biz buraya kadar tertemiz geldik. Sonuna kadar da tertemiz gidecek. İnşallah bizim lehimize gelişmeler olur ve mutlu sona ulaşırız. Ulaşmazsak bile çok çok önemli olan Şampiyonlar Ligi vizesi almamızı sağlayacak olan ikinciliği garantilememiz lazım. Ankaragücü çok iyi top oynuyor. Oynadıkları futbolun karşılığı bu olmamalı. Yeri geldi arka arkaya yüzde 100'lük gollük pozisyon yakaladılar. Onlara da şans ve başarılar diliyorum. Süper Lig'e yakışıyorlar. Taraftarıyla, kültürüyle, tarihiyle, onların da yolu açık olsun. Fatih Mert ve bütün kulüp üyelerine sıcak misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Emre hocamızın, kaptanımızın performansından memnunuz"

Maçın gidişatına teknik direktör Emre Belözoğlu'nun değişikliklerinin etki edip etmediğiyle ilgili bir soruya Başkan Ali Koç, "Emre Hoca gerek sportif direktör olarak, şimdi ise teknik direktör olarak performansından son derece memnunuz. Siz de sahaya yansıdığını görüyorsunuz. Sahada bir inanç, arzu, birlik ve beraberlik var. Sonuna kadar mücadele var. Keşke bu daha önce de olsaydı, hoca değiştirmeden. Ama Emre Hoca'mızın, kaptanımızın, performansından memnunuz. Bundan sonrası için lig bitince bakacağız. Ama şu an bizin tek bir odak noktamız var. O da son 2 maçı alıp rakiplerimizin maçlarını beklemek" diye konuştu.

"Herhalde Türk Futbol Tarihi'nde konuştuktan 30 dakika içinde PFDK'ya sevk edilen ilk kişidir"

Tahkim kurulu kararı hakkında konuşan Koç, "Ülke futbolunda, yaşananlar gelişmeler baştan aşağıya gözden geçirilmeli. Sayın Alper Pirşen çıktı anlattı. Dün akşam üstü sayın Selahattin Bey birkaç kelime sarf etti. Her halde Türk Futbol Tarihi'nde konuştuktan 30 dakika içinde PFDK'ya sevk edilen ilk kişidir. Ne kadar hızlı hareket ediyorlar. Keşke hızlı hareket edip hafta başı konuyu ele alsaydı federasyonumuz. Ama bize göre net bir kural hatası var. Sebeplerini tekrar söylüyorum; konu ofsayt mı, değil mi? Konusu değil. Konu ofsayt. Ama ofsayttan önce oraya varmadan yapılan bir faul var. Hakemin raporunda yazanın aksine ilgili maddeye istinaden VAR'a gidip izlemesi gerekirdi. Kural hatası bundan ibarettir. Ama bundan daha büyük bir kural hatası var; Samsunspor maçında. Bunu dile getirmek zorundayım. Hakemlerden ek raporlar istenilerek ayıplar ört bas edilemez. Edilmemeli. Ayıplar ört bas edilmemeli ki hatayı yapan ayıbı işleyen 10 kere düşünsün. Sadece o değil, bütün hakemler düşünsün. 'Ben bunu öyle yaparsam maç alamam' 3 gün sonra aynı hakemi maça atıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki 'kural hatası mural hatası dinlemem'. Normalde böyle bir itiraz varsa itirazın konusu sonuçlanana kadar hakeme maç verilmez. Etik olarak verilmez. Ama sizler kendinize göre takımlara savaş açıyorsunuz. Saçma sapan bir yaklaşım. Sizin mevcudiyetiniz bizler için" şeklinde konuştu.

"MHK yanlış duruma düşmesin yok hakemler ofsayta düşmesin diye ek raporlar ile ört bas ettiler"

Samsunspor maçında yaşanan bir olayı örnek veren Ali Koç, "Samsunspor maçında yaşanan olayları hepiniz biliyorsunuz. Sarı kart gösterdiğini düşündüğü birine bir sarı kart daha gösteriyor ve kırmızı kart ile oyundan atıyor. Sonra anlıyorlar ki sarı kartı yoktu aman kural hatasına girmesin diye rapora 'ben direkt kırmızı kart verdim'. Ülkemizde bu yaşandı. ve bunu MHK yanlış duruma düşmesin yok hakemler ofsayta düşmesin diye ek raporlar ile ört bas ettiler. Samsunspor camiası, başkanı ne kadar bağırsa, serzenişte bulunsa haklıdır. Bizde de aynı şey oldu. Hayretler içerisindeyiz. Zaten 12-13 puanımız hakem hataları yüzünden heba oldu. Tertemiz geldik tertemiz devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ali Koç: 'Biz buraya kadar tertemiz geldik ve sonuna kadar da tertemiz gidecek' - Son Dakika Spor


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