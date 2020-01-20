Ali Koç: Cumhurbaşkanımıza söyledim, bu borçların ödenmesi mümkün değil - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Koç: Cumhurbaşkanımıza söyledim, bu borçların ödenmesi mümkün değil - Son Dakika Spor

Ali Koç: Cumhurbaşkanımıza söyledim, bu borçların ödenmesi mümkün değil

21 dakika önce

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Bunu Çalıştay'da da söyledim. Antalya'da da söyledim. Sayın Nihat Özdemir'e ve Cumhurbaşkanımıza söyledim. Bu borçların ödenmesi mümkün değil. Devletin futbola yardım etme zorunluluğu yok." dedi.

Ali Koç: Cumhurbaşkanımıza söyledim, bu borçların ödenmesi mümkün değil, System.String[]

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programında açıklamalarda bulundu. Koç, "Fenerbahçe'nin genel görüşü ve güncel konular. Sokaktaki vatandaşın anlayabileceği şekilde anlatmamız gerekiyor ama bu sistem çökecek. 1 sene mi, 2 sene mi bilmiyorum. Bunu Çalıştay'da da söyledim. Antalya'da da söyledim. Sayın Nihat Özdemir'e ve Cumhurbaşkanımıza söyledim. Bu borçların ödenmesi mümkün değil. Devletin futbola yardım etme zorunluluğu yok. Yeniden yapılandırmadaki borçlarınn hiçbir şekilde ödenemeyeceğini de söylüyoruz. Ne yazık ki bu çare değil en azından 3 büyükler için değil." dedi.

"YAPILAN MODEL ÇARE DEĞİL"

Koç, "Uzun vadeli bakıldığında yeniden yapılandırma sistemi çökecek. Yapılan model, üç büyük kulüp için çare değil. Hepimiz biliyoruz ki 5. yıl geldiği zaman, bunun ödenmesi mevcut yükümlülüklerle mümkün değil. Beş sene sonra tekrar takla attırılacak, yani tekrar uzatılacak. 5 sene sonra netice vermeyeceği için tekrardan yapılacak. Dolayısı ile neden bunu bir seferde yapmıyoruz." diye konuştu.

"TÜRK FUTBOLU ÇÖKMÜŞ VAZİYETTE"

Başkan, "FFP ne yazık ki ülkemizde netice vermedi. Hatta Türkiye'de kulüpler ters istikamette gitti. UEFA cezalandırmak için orada değil, yardımcı olmak için orada. Bizim sistemimizde ise öyle değil. Kulüpleri sadece bankacı gözüyle yönetemezsiniz. Burada futbol aklı da olmalı. Talimatname 31 Mart 2019'a yetişmiş olsaydı, bugünkü harcama limitlerini 1 Haziran 2019'da bilecektik. Türk futbolu her anlamda çökmüş vaziyette. Federasyonun yönetiliş biçimi açısından, kulüplerin yönetilmesi açısından, finansal anlamda, gençlere verilen süre, spor medyası, bütün değer zincirlerinin baştan aşağı yapılanması lazım." ifadelerini kullandı.

Nihat Özdemir, Antalya, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 10:30 
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YORUMLAR (2)
  • Yüksel acar: Ali bey e çok teşekkür ederim.benim de uzun yıllar soyledigim bu.türk futbolu her anlamda bitmiş durumdadır.ozellikle finansal anlamda.tamamen tasfiye şart... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Zengin KOÇ : En cok borcu olan kulup fenerbahçe. Senin zenginliğin bile birseye fayda etmiyor, zengin olup ta çaresiz olmak koymali insana Cevap Yaz 4 4 Yayından Kaldır


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