Ali Koç, Özdemir ve Zekeriya Alp, 3. katta ne konuştu? - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Koç, Özdemir ve Zekeriya Alp, 3. katta ne konuştu? - Son Dakika Spor

Ali Koç, Özdemir ve Zekeriya Alp, 3. katta ne konuştu?

6 saat önce

ADİL DEMİRÇUBUKSpor yazarı Erman Toroğlu, dün Sabah gazetesindeki köşesinde son derece çarpıcı bir iddiada bulundu.

Ali Koç, Özdemir ve Zekeriya Alp, 3. katta ne konuştu?, System.String[]

ADİL DEMİRÇUBUK


Spor yazarı Erman Toroğlu, dün Sabah gazetesindeki köşesinde son derece çarpıcı bir iddiada bulundu. Toroğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başkan Vekili Semih Özsoy, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ve Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp'in, 5 Aralık'ta Özdemir'in Zorlu Center'ın 3. katında bulunan işyerinde bir görüşme yaptığını yazdı ve, "Bu toplantıda ligi mi dizayn ettiniz?" diye sordu.


FENERBAHÇE CEPHESi SUSKUN


Hürriyet, futbol kamuoyunda büyük ses getiren bu iddiayı araştırdı... Öncelikle şunu belirtelim; toplantı gerçek. Yani Ali Koç, Semih Özsoy, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp, ifade edilen yerde bir toplantı yaptılar. Dün önce antrenmanda, ardından futbol takımı için hazırlanan yeni otobüsün teslim töreninde basın mensuplarının karşısına geçen Koç, bu konuyla ilgili hiçbir açıklamada bulunmadı. Fenerbahçe tarafı suskun kalırken, Zekeriya Alp de Ankara'da Milli Eğitim Bakanlığı'nda bir toplantıda olduğunu belirtip soruları yanıtlamadı.


Biz de TFF'den üst düzey bir yetkiliye ulaşıp, sorularımızı yönelttik. Yetkili isim, söz konusu toplantının Ali Koç'un isteği üzerine gerçekleştiğini belirtip ekledi:


ALANYASPOR MAÇIYLA İLGİLİ IFAB RAPORU


"Sayın Koç, Aytemiz Alanyaspor maçıyla ilgili olarak IFAB'ın TFF'ye gönderdiği rapor ve Fenerbahçe'nin kazandığı maçların hakemlerin ertesi hafta görev almaması ile ilgili görüşmek istediğini Sayın Nihat Özdemir'e iletti. Özdemir de bu talebi yerinde görerek kabul etti." Ali Koç'un gündeme getirdiği konuların hakemlerle ilgili olması nedeniyle Özdemir'in, söz konusu toplantıya Alp'i de çağırdığı ifade edildi. Bütün bu incelemelerin sonunda ulaştığımız sonuç şimdilik bu. Toplantıda bunlardan daha farklı konulara girilip girilmediği konusunda bir bilgi edinilemedi.


NEDEN ÖZEL OFİS


Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile TFF ve MHK başkanlarının Nihat Özdemir'in özel ofisinde bir araya gelmeleri tartışmalara neden oldu. Böyle bir toplantının Riva'daki federasyon binasında yapılmasının daha doğru olacağı ifade edildi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Zekeriya Alp, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 08:46 
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