Ali Koç'tan takıma destek

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbolculara destek için yedek kulübesinin yanına geldi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbolculara destek vermek için protokol tribününden yedek kulübesinin yanına geldi. Futbolculara başarı dileklerinde bulunan Koç, daha sonra protokol tribününde ayrılan yerine döndü. - İSTANBUL