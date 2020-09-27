Ali Koç'tan takıma destek
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbolculara destek için yedek kulübesinin yanına geldi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbolculara destek için yedek kulübesinin yanına geldi.
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak olan derbi mücadelesinde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı-lacivertli futbolculara destek vermek için protokol tribününden yedek kulübesinin yanına geldi. Futbolculara başarı dileklerinde bulunan Koç, daha sonra protokol tribününde ayrılan yerine döndü. - İSTANBUL
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