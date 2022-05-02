Ali Mahir Başarır: Cumhurbaşkanı, Sen Sarayda Halkla Aranda Kocaman Duvarlar Yapabilirsin. Ama Mersinli Duvarları Sevmez, O Duvarı Yıkar - Son Dakika
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Ali Mahir Başarır: Cumhurbaşkanı, Sen Sarayda Halkla Aranda Kocaman Duvarlar Yapabilirsin. Ama Mersinli Duvarları Sevmez, O Duvarı Yıkar

02.05.2022 16:07

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin’in Silifke ilçesi Taşucu mevkiinde CEY Grup tarafından 40 yıllığına kiralanan limanın sahiline duvar örülmesine tepki gösterdi. Başarır, “Cumhurbaşkanı, sen sarayda halkla aranda kocaman duvarlar yapabilirsin. Ama Mersinli duvarı, duvarları sevmez; o duvarı yıkar” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'in Silifke ilçesi Taşucu mevkiinde CEY Grup tarafından 40 yıllığına kiralanan limanın sahiline duvar örülmesine tepki gösterdi. Başarır, "Cumhurbaşkanı, sen sarayda halkla aranda kocaman duvarlar yapabilirsin. Ama Mersinli duvarı, duvarları sevmez; o duvarı yıkar" dedi.

Ali Mahir Başarır, CHP Parti Meclisi üyesi Emre Yılmaz, CHP Silifke İlçe Başkanı Bünyamin Uçar ve Silifke İlçe Sekreteri Gökhan Arslan ile birlikte Taşucu sahilinde bugün yaptığı açıklamada, CEY Grup tarafından 40 yıllığına kiralanan limanın sahiline duvar örülmesini eleştirdi. Başarır, şunları söyledi:

"Herkes gördü yaşanan rezaleti. Biz, sadece Mersin'in insanın değil dağının, denizinin, kurdunun, kuşunun, bitkisinin, her canlısının milletvekiliyiz. Söz veriyoruz; geldiğimizde ilk işimiz, o duvarı yıkacağız. Cumhurbaşkanı, sen sarayda halkla aranda kocaman duvarlar yapabilirsin. Ama Mersinli duvarı, duvarları sevmez; o duvarı yıkar."

Ali Mahir Başarır: Cumhurbaşkanı, Sen Sarayda Halkla Aranda Kocaman Duvarlar Yapabilirsin. Ama Mersinli Duvarları Sevmez, O Duvarı Yıkar
Ali Mahir Başarır: Cumhurbaşkanı, Sen Sarayda Halkla Aranda Kocaman Duvarlar Yapabilirsin. Ama Mersinli Duvarları Sevmez, O Duvarı Yıkar
Ali Mahir Başarır: Cumhurbaşkanı, Sen Sarayda Halkla Aranda Kocaman Duvarlar Yapabilirsin. Ama Mersinli Duvarları Sevmez, O Duvarı Yıkar
Ali Mahir Başarır: Cumhurbaşkanı, Sen Sarayda Halkla Aranda Kocaman Duvarlar Yapabilirsin. Ama Mersinli Duvarları Sevmez, O Duvarı Yıkar

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Ali Mahir Başarır: Cumhurbaşkanı, Sen Sarayda Halkla Aranda Kocaman Duvarlar Yapabilirsin. Ama Mersinli Duvarları Sevmez, O Duvarı Yıkar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ali Mahir Başarır: Cumhurbaşkanı, Sen Sarayda Halkla Aranda Kocaman Duvarlar Yapabilirsin. Ama Mersinli Duvarları Sevmez, O Duvarı Yıkar - Son Dakika
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