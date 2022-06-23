Ali Öztunç: Afet Koordinasyon Merkezini Dahi Koruyamadılar, Alevler Oraya Kadar İndi - Son Dakika
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Ali Öztunç: Afet Koordinasyon Merkezini Dahi Koruyamadılar, Alevler Oraya Kadar İndi

23.06.2022 00:33

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris’teki orman yangınında alevlerin Değirmenyanı’na kadar indiğini belirterek, “Burada evler var, iş yerleri var ve daha da ilginci kamuya ait olan afet yönetim merkezi burasıydı. Afet kriz merkezi buradaydı. Yani dün akşam bakanların olduğu, tüm yetkililerin, valinin, kaymakamın olduğu yer burasıydı. Burayı boşaltmak zorunda kaldılar. Afet koordinasyon merkezini dahi koruyamadılar, oraya kadar indi” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, Marmaris'teki orman yangınında alevlerin Değirmenyanı'na kadar indiğini belirterek, "Burada evler var, iş yerleri var ve daha da ilginci kamuya ait olan afet yönetim merkezi burasıydı. Afet kriz merkezi buradaydı. Yani dün akşam bakanların olduğu, tüm yetkililerin, valinin, kaymakamın olduğu yer burasıydı. Burayı boşaltmak zorunda kaldılar. Afet koordinasyon merkezini dahi koruyamadılar, oraya kadar indi" dedi.

Ali Öztunç, Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman yangının sürdüğü bölgede bugün yaptığı açıklamada, alevlerin afet koordinasyon merkezinin bulunduğu Değirmenyanı'na kadar indiğini ve merkezin bu nedenle boşaltıldığını söyledi. Öztunç, şöyle konuştu:

"AFET KOORDİNASYON MERKEZİNİ DAHİ KORUYAMADILAR, ALEVLER ORAYA KADAR İNDİ"

"Burası, Marmaris Hisarönü mahallesi Değirmenyanı bölgesi. Yangın, dün akşam başladığında hemen şu arka tepelerin çok daha gerisindeydi, çok daha uzağındaydı ama maalesef zamanında müdahale edilemediği için, havadan müdahale edilemediği için, dün gece havadan müdahale etmedikleri için yangın şu anda buraya kadar inmiş durumda. Burası yerleşim alanı, yaklaşık 100 metre var yok yerleşim alanına. Burada evler var, iş yerleri var ve daha da ilginci kamuya ait olan afet yönetim merkezi burasıydı. Afet kriz merkezi buradaydı. Yani dün akşam bakanların olduğu, tüm yetkililerin, valinin, kaymakamın olduğu yer burasıydı. Burayı boşaltmak zorunda kaldılar. Afet koordinasyon merkezini dahi koruyamadılar, oraya kadar indi.

"ŞU ANDA HİÇBİR ÇALIŞMA YOK, GECE GÖRÜŞÜNE SAHİP YANGIN SÖNDÜRME HELİKOPTERLERİ YOK"

Yani o kadar beceriksizler ve maalesef yangın devam ediyor. Yangını söndüremiyorlar, '15-20 uçak, 15 helikopter ile söndürmeye çalışıyoruz'; gerçekten hepsi hikaye. Bugün biz, açıklama yaparken gördük, bir helikopter üzerimizden bilinçli olarak geçirildi ama doğru düzgün bir çalışma yok. Şu anda hiçbir çalışma yok, gece görüşüne sahip yangın söndürme helikopterleri yok. Olduğunu söylemişlerdi ama öyle bir helikopter yok. Olsa herhalde burada çalışırdı. Maalesef yangın devam ediyor."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Öztunç, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ali Öztunç: Afet Koordinasyon Merkezini Dahi Koruyamadılar, Alevler Oraya Kadar İndi - Son Dakika

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