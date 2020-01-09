Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu - Son Dakika Ekonomi

Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu

6 saat önce

Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Emine Sabancı Kamışlı Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle sorumluluk aldılar.

Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı oldu, System.String[]

Ali Sabancı Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Emine Sabancı Kamışlı Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle sorumluluk aldılar.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Esas Holding yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluşuyor:

Ali Sabancı, Emine Sabancı Kamışlı, Erhan Kamışlı, Kazım Köseoğlu, Can Köseoğlu, Kerem Kamışlı, Ahmet Bozer ve Çağatay Özdoğru. Açıklamaya göre, Yönetim Kurulu üyesi Çağatay Özdoğru CEO'luk görevine de devam edecek.

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı, "Bu görev çok önemli ve gurur verici benim için. 19 yılda Yönetim Kurulu Başkanı Şevket Sabancı ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emine Sabancı Kamışlı liderliğinde pek çok başarıya imza attık. Bundan sonra da ülkemiz ve grubumuz için daha iyisini yapmak üzere var gücümüzle çalışacağız. Önümüzdeki dönemde de Esas Holding'in değerleri olan aile olmak, güvenilirlik, sorumlu vatandaşlık, girişimcilik, çeviklik ve bağımsız düşünüp birlikte karar alma olgusu bizlere kılavuz olmaya devam edecek" dedi.

Açıklamada, "Şevket Sabancı ve ailesi tarafından 2000 yılında kurulan Esas Holding, Türkiye ve yurt dışındaki yatırım imkanlarına odaklanmış Türkiye'nin lider yatırımcı gruplarından birisidir. İstanbul ve Londra'da ofisleri bulunan Esas Holding, özel sermaye, gayrimenkul, girişim sermayesi ve sermaye piyasası araçları gibi farklı alanlara belirli bir strateji çerçevesinde yatırım yapan önde gelen bir Türk aile fonudur" denildi. (Fotoğraflı)


Emine Sabancı Kamışlı, Ali Sabancı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 11:10 Kaynak: DHA
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