Ali Şafak Öztürk: Nazım Sangare için resmi teklif yok - Son Dakika
Son Dakika Spor Ali Şafak Öztürk: Nazım Sangare için resmi teklif yok - Son Dakika Spor

Ali Şafak Öztürk: Nazım Sangare için resmi teklif yok

6 saat önce

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Nazım Sangare için resmi bir teklif olmadığını açıkladı.

Ali Şafak Öztürk: Nazım Sangare için resmi teklif yok, System.String[]

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilen Nazım Sangare için resmi bir teklif olmadığını açıkladı.

Spor Arena'nın Instagram canlı yayınına katılan Öztürk, Süper Lig'in başlama durumu, koronavirüs ve transfer konuları hakkında açıklamalarda bulundu.

Ali Şafak Öztürk'ün açıklamaları şu şekilde:

"KULÜPLERİN ÇEKİNCESİ VAR"

"Kulüpler Birliği'nde bu konuyu fazlasıyla konuştuk genel anlamda bazı kulüplerin çekincesi var. Büyük senaryoda oynatma düşüncesi var biz buna karşı olmadığımızı ama doğru tedbirlerin alınması gerektiği şeklinde görüş belirttik. Şu an nasıl sorunlar olabilir öngöremiyoruz ben daha genel bir karar bekliyordum, UEFA veya FIFA'dan bir karar almasını bekliyordum çünkü Avrupa maçları var."

"BENCE SÜREÇ UZAYACAK"

"Maçlara başlamayı deneyeceğiz ama süreç bence uzayacaktır. Söylendiği tarihlerde oynanacak mı göreceğiz. Bize oynayın denirse biz buna da varız. Bugün (dün) COVID-19 testleri yaptık sonuçlar yarın (bugün) çıkacak biz de herkes gibi bu sonuçları bekliyoruz. Riskler arttıkça insanların tedirginliği de artacak ancak oynanıp paranın dönmesi lazım ki insanlar hayatlarına devam edebilsin."

"KULÜPLER BİR DARBE YEDİ"

"Kulüplerin bütçesinde bir daralma olacak. Türk futbolu etkilenecek. Kulüpler bir darbe yedi. Sponsorluklar, maç hasılatları gibi eksiler olacak. Maçlar oynansa bile zarar olacak. Küresel bir sıkıntı var ve herkesin gelirleri azalıyor. Kulüplere etki ederse, oyunculara da etki edecektir. Maaşlarda bir azalma olacaktık. Süreç içerisinde göreceğiz."

"NAZIM İÇİN RESMİ TEKLİF YOK"

"Nazım Sangare için gelmiş resmi bir teklif yok. Belirlediğimiz bir bonservis bedeli de yok. Teklif gelirse konuşuruz. Her oyuncu için tekliflere açığız. Teklif gelirse değerlendiririz. Nazım sevdiğimiz bir futbolcumuz. Almanya'da 3. ligden gelmesine rağmen kısa sürede kendisini çok geliştirdi. Takımda kalmasını isteriz."

"SİNAN GÜMÜŞ'ÜN KALMASINI İSTERİZ"

" Sinan Gümüş'ü kısa zamanda çok sevdik. Bize önemli katkıları oldu. Takımda kalmasını isteriz. Kendisiyle görüşüyoruz. Şehre ve kulübümüze iyi uyum sağladı. Şu an başka bir kulübün oyuncusu. Kiralık geldi ve opsiyonu yok. Sürece bakacağız."

"ARDA TURAN'IN TRANSFERİ ZOR"

Arda Turan kişisel olarak iyi tanıdığım ve Türk futbolunda da çok önemli bir oyuncu. Ekonomik durumlar böyleyken transferi zor görünüyor. Şu an transfer konusunda pek çalışmamız yok çünkü bütçemizin ne olacağını, ne kadar para harcayabileceğimizi bilmiyoruz. Hayali işlerle uğraşmak yok. Arda önemli bir oyuncu ama maliyet olarak transferini zor görüyorum. Ayrıca daha gençlere yatırım yapmayı düşünüyoruz."

"AVRUPA'YA GÖTÜRMEK İSTİYORUM"

"Antalyaspor'u Avrupa'ya götürmek istiyorum. İlk senemde beşinci olduk. İkinci sene yedinci olduk. Şimdi Türkiye Kupası'nda yarı finaldeyiz. Umarım bu sene hedefimize ulaşırız."

ALİ ŞAFAK ÖZTÜRK'TEN KISA CEVAPLAR

Süper Lig'de en beğendiğiniz oyuncu:  Lukas Podolski

Eto'o mu, Drogba mı: Eto'o

Taktiklerinden en çok etkilendiğiniz teknik direktör: Tamer Tuna

Antalyaspor formasıyla görmek istediğiniz oyuncu:  Cristiano Ronaldo

Başkanlığınız döneminde en unutulmaz maçınız: Osmanlıspor maçı. 1-0 yeniliyorduk ve 90'ıncı dakikadan sonra 2 gol atarak kazandık.

Futbol dışında favori sporunuz:  Plaj voleybolu

Golf mü, tenis mi: Golf

En çok etkilendiğiniz stadyum:  Bayern Münih

Kendinizi üç kelimeyle nasıl tanımlarsınız:  Antalyaspor'un büyük başkanı


Ali Şafak Öztürk, Galatasaray, Antalyaspor, Avrupa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:45 Kaynak: DHA

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