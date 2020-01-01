Aliağa'da bir yılda bin 860 başvuru çözüme kavuşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aliağa'da bir yılda bin 860 başvuru çözüme kavuşturuldu - Son Dakika

Aliağa'da bir yılda bin 860 başvuru çözüme kavuşturuldu

6 saat önce

Vatandaşlarının huzur ve esenliği için çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2019 yılında Hilal Masa vasıtasıyla gelen bin 860 başvuruyu başarıyla sonuçlandırdı.

Aliağa'da bir yılda bin 860 başvuru çözüme kavuşturuldu, System.String[]

Vatandaşlarının huzur ve esenliği için çalışmalarını mesai mefhumu gözetmeksizin sürdüren Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2019 yılında Hilal Masa vasıtasıyla gelen bin 860 başvuruyu başarıyla sonuçlandırdı.


Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, kentte yaşayanların huzur ve refahı için ALO 153 Hilal Masa çağrı merkezine gelen şikayetleri 7/24 esasına göre değerlendiriyor. Zabıta birimine gelen şikayet ve taleplerin büyük bir çoğunluğu telefon ile olurken bir kısmı internet ve şahsi başvurulardan oluştu.


"Çalışmalarımıza 7/24 esasıyla devam edeceğiz"


Yeni Şakran Mahallesinden Helvacı bölgesine kadar çok geniş bir hizmet alanına sahip olan Aliağa Belediye Zabıtası bir müdür, iki zabıta komiseri ve 22 memur ile görev yapıyor. 2019 yılında zabıta müdürlüğü tarafından; hafriyat, çevreyi kirletme, hurdacı, dilenci, kaldırım işgali, seyyar satıcı, ihlal ve çevreye rahatsız verme hususlarından ötürü idari para cezası uygulandı. İş yeri denetimlerinde ruhsatsız olduğu tespit edilen işletmeler için ise yasal işlemler yapıldı. Zabıta ekipleri okul bölgelerinde yaptığı trafik uygulamaları ile sürücüler için yaptığı bilgilendirme çalışmalarının yanı sıra yıl içerisinde fırın, market, kasap, manav, okul kantini ve tekel bayilerine periyodik olarak denetimler gerçekleştirdi. Beş devriye aracı ve dört motosiklet ile görev yapan zabıta müdürlüğü özellikle motorize ekipler sayesinde yaz aylarında parklarda ve plaj bölgelerinde kabahatlar kanununa aykırı hareket edenlere anında müdahale etti. İlgili yasa ve yönetmelikler kapsamında yeni yılda da çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, "Yetki ve sorumluluklarımız çerçevesinde Aliağa halkına verdiğimiz hizmetin kalitesini artırarak çalışmalarımıza 7/24 esasıyla devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

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Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:09 Kaynak: İHA
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