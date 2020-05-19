Aliağa'da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi - Son Dakika

Aliağa'da sokak kısıtlamasında minibüsler dezenfekte edildi

İZMİR - İzmir'in Aliağa İlçesinde korona virüsle mücadele kapsamında minibüsler 2. kez dezenfekte edildi.

Aliağa Belediyesi, ilçe'de faaliyet gösteren ve toplu taşıma amacıyla kullanılan minibüslerin dezenfektan işlemini gerçekleştirerek halkın daha güvenli ve sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlanıyor.

Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitlap, Aliağa Belediyesi iş birliği ile belirli periyotlarda şehir içi çalışan ticari minibüslerimizi, ticari taksilerimizi ve otobüslerimizi dezenfekte ediyoruz diyerek, dezenfekte çalışmalarının aralıksız şekilde sürdürüldüğünü kaydetti. Başkan Yiyitalp, "Kovid-19 salgınının ülkemizde görüldüğü günden bugüne virüse dair tedbirler alıyoruz. Halkımızın sağlığı açısından önemli olan dezenfektan işlemini Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ve Aliağa Belediyesi'nin işbirliğiyle yaparak; el dezenfektanları, maskeler ve kolonyaları esnafımıza dağıtıyoruz. Dezenfekte edilen her aracımızın ön camlarına dezenfekte edildiğine dair etiket yapıştırılmış olup, araç dezenfekte kartı oluşturulmuştur. Yolcularımız gönül rahatlığıyla seyahat edebilirler" dedi.

Aliağa Belediyesi'ne dezenfektan desteği için teşekkür eden minibüs esnafı Yaşar Aydın, "Araçlarımız her 15 günde bir belediye tarafından ilaçlanıyor. Belediyemize katkılarından dolayı teşekkür ederim. Halkın sağlığı için ilaçlamanın önemi çok büyük. Fazla yolcu almıyoruz, kurallara uyuyoruz, denetleniyoruz" İfadesini kullandı. Bir diğer minibüs şoförü Mustafa Kara ise araçlarını periyodik olarak ilaçladığını, yolcuların gayet güvenli biçimde yolculuk yapabileceğini söyledi.