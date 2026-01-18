Aliağa FK, Güzide Gebze Spor'u Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Aliağa FK, Güzide Gebze Spor'u Yendi

Aliağa FK, Güzide Gebze Spor\'u Yendi
18.01.2026 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa FK, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Güzide Gebze Spor'u 1-0 mağlup etti. Gol: Hasan Kılıç.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında Aliağa FK, sahasında Güzide Gebze Spor'u 1-0 mağlup etti.

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Birkan Altındaş, Erdinç Tufan, Hakan Özler

Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Veli Çetin, Sergen Piçinciol, Alberk Koç, Yusuf Erdem Gümüş, Hasan Kılıç (Oğuzhan Yıldırım dk. 74), Mertcan Açıkgöz (Ahmet İlhan Özek dk. 69), Burak Süleyman (Göktuğ Yılmaz dk. 86), Harun Kavaklıdere, Muammer Sarıkaya, Malik Karaahmet (Tahir Babaoğlu dk. 69)

Güzide Gebze Spor: Furkan Taş, Haşim Sarman, Emre Adıgüzel, Adem Doğan, Onur Taha Takır, Mertcan Aktaş, Mustafa Seyhan (Halil Çiçek dk. 82), Alpay Koçaklı (Emircan Altıntaş dk. 46), Tolunay Yurtseven, Mutlu Güler, Batuhan Altıntaş

Gol: Hasan Kılıç (dk. 38) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Yusuf Erdem Gümüş, Mertcan Açıkgöz (Aliağa FK), Onur Taha Takır, Mustafa Seyhan, Haşim Sarman (Güzide Gebze Spor) - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hasan Kılıç, Futbol, Gebze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağa FK, Güzide Gebze Spor'u Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hatay’da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor Vidasına kadar yerli Hatay'da üretiliyor, 50 ülkeye satılıyor! Vidasına kadar yerli
Bir devrin sonu Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı Bir devrin sonu! Darıca Hayvanat Bahçesi kapatıldı
Türkiye’nin dev altın madeni satılıyor İşte fiyatı Türkiye'nin dev altın madeni satılıyor! İşte fiyatı
Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı 8 kişi ölümden döndü Uykudan uyanmasa facia yaşanacaktı! 8 kişi ölümden döndü
İstanbul’da kar geliyor, tarih verildi Meteoroloji ve AKOM’dan peş peşe uyarılar İstanbul'da kar geliyor, tarih verildi! Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar
Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı Nerede olduğu bilinmiyor Seçimlerden sonra muhalefet lideri helikopterle kaçırıldı! Nerede olduğu bilinmiyor

19:06
Trabzonspor, Kocaelispor’u 901’de Muçi ile yıktı
Trabzonspor, Kocaelispor'u 90+1'de Muçi ile yıktı
18:52
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye’nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Suriye'nin kuzey doğusunda ateşkes ilan edildi
18:24
Arda Güler İspanya’yı salladı
Arda Güler İspanya'yı salladı
17:06
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
Kanlar içindeki eşini kucağında hastaneye götürdü, söyledikleri kan dondurdu
16:08
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi
Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
15:01
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2026 19:14:09. #7.11#
SON DAKİKA: Aliağa FK, Güzide Gebze Spor'u Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.