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Aliağalı genç güreşçiler başarıya doymuyor

6 saat önce

Aliağa Belediyesinin spor okulları bünyesinde eğitim gören genç güreşçiler, minderde Aliağa'nın gururu oldu.

Aliağalı genç güreşçiler başarıya doymuyor, System.String[]

Aliağa Belediyesinin spor okulları bünyesinde eğitim gören genç güreşçiler, minderde Aliağa'nın gururu oldu.


İzmir genelinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen müsabakalara katılan Aliağalı genç güreşçiler, elde ettikleri başarılar ile yüzleri bir kez daha güldürdü. İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün organize ettiği müsabakalara Aliağa Demirspor adına katılan alt yaş kategorisindeki güreşçiler, Aliağa'ya bronz ve gümüş madalya sevinci yaşattı.


29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Buca Afetevleri Spor Salonunda düzenlenen müsabakalarda Aliağalı Samet Sözen 30 kiloda, Yasin Koç 38 kiloda, Hasancan Ersoy 48 kiloda üçüncü olarak kürsüye çıktı. 10 Kasım Atatürk'ü Anma etkinlikleri kapsamında Karabağlar Yunus Emre Gençlik Merkezinde düzenlenen müsabakalarda ise Emir Yıldırım, 41 kiloda ikinci olmayı başarırken, Ediz Kanut 68 kiloda ve 85 kiloda Kaan Yalman üçüncülük elde etti.


Hedeflerinin Türkiye şampiyonaları grup elemelerine katılmak olduğunu belirten Aliağa Belediyesi Spor Okulları Güreş Antrenörü Emin Kınabaş, 9-17 yaş arasında 30 lisanslı sporcularının olduğunu ve Aliağa'yı en üst kategorilerde temsil etmek istediklerini söyledi. Yeni dönemde turnuvaların ocak ayında başlayacağının da altını çizen Kınabaş, daha iyi başarılar elde edebilmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini ifade etti. - İZMİR

Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:06 Kaynak: İHA
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