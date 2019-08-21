Son Dakika Haberleri: Alibaba Hong Kong protestoları nedeniyle halka arzını erteledi
Son Dakika Ekonomi Haber

Alibaba Hong Kong protestoları nedeniyle halka arzını erteledi

11 dakika önce

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, 15 milyar dolarlık halka arzını Hong Kong'daki protestolar nedeniyle erteleme kararı aldı.

Alibaba Hong Kong protestoları nedeniyle halka arzını erteledi, System.String[]

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, 15 milyar dolarlık halka arzını Hong Kong'daki protestolar nedeniyle erteleme kararı aldı.

Independent gazetesinin konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Alibaba yönetim kurulu, Hong Kong'da protestocular ve polis arasındaki gerilimlerin azalması ve piyasa görünümünün iyileşmesine bağlı olarak söz konusu halka arzını Ekim'e erteledi.

Şirketin söz konusu halka arzı yılın en büyük hisse satışlarından biri olarak görülürken, Çin ekonomisindeki zayıflamaya rağmen Alibaba geçen hafta gelirlerinin 30 Haziran'da biten ilk çeyrekte, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 115 milyar yuana yükseldiğini duyurmuştu.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Alibaba, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:55 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mağarada mahsur kalan TV ekibi 6 saatlik çalışmayla kurtarıldı
Wikipedia dosyasını açan AİHM, Türkiye'ye 31 Ekim'e kadar süre verdi Kocaeli'de sağanak yağış nedeniyle yol çöktü Zorla götürdükleri genç kızı darp edip cinsel istismarda bulundular

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 17:06:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alibaba Hong Kong protestoları nedeniyle halka arzını erteledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]