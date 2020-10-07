Alkayış, kongre sonrası çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika

Alkayış, kongre sonrası çalışmaları değerlendirdi

07.10.2020 17:43
Alkayış, kongre sonrası çalışmaları değerlendirdi, System.String[]

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, yapılan kongre sonrası ilçe başkanlığı görevine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez ilçe Başkanı Mustafa Alkayış, yapılan kongre sonrası ilçe başkanlığı görevine ilişkin açıklamalarda bulundu.

AK Parti Adıyaman Merkez ilçe başkanlığı seçimi ve yeni yönetimine dair açıklamalarda bulunan Başkan Mustafa Alkayış, "19 Eylül Cumartesi günü pandemi şartlarına uygun olarak 7. olağan kongremizi yaptık. Bu kongremiz hem düzenleniş tertip açısından hem de belki de coşku açısından örnek gösterilebilecek bir kongredir. Pandemi kuralları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına titizlikle uygulandığı ve hiçbir olumsuzluğun yaşanmadığı rol model bir kongre oldu. Tahminim bundan sonra Adıyaman'ımızda icra edecek olan tüm kongreler içinde bir örnek oldu. Yani hem faaliyetinizi aksatmayacaksınız kongrenizi yapacaksınız hem de pandemiye karşı en titiz şekilde davranacaksınız. Ben delegelerimize, Adıyaman halkımıza, siz değerli basın üyelerinize çok teşekkür ediyorum gerçekten ilginiz ve alakanız takdire şayandı. Biz yaklaşık 3 yıldır bu görevdeyiz. 19 Eylül'de 2020'de kongremizi yaparak yeni bir sürece merhaba dedik. Yönetimimiz yüzde seksen bir oranında değişime gidildi. Bugüne kadar görev yapan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Mevcut yönetimimizin üçte birini yine görevlendirdik, devam ediyorlar. Üçte birini kuruluşundan bugüne kadar AK Partimize görev yapmış tecrübeli arkadaşlarımızdan oluşturduk. Üçte birini de siyasete ilk defa giren genç dinamik arkadaşlarla karma şekilde bir yönetim meydana getirdik. Bu süreçte il başkanımızın, milletvekillerimizin, belediye başkanımızın, kadın ve gençlik kolları başkanlarımızın da fikirleri bizim için kıymetliydi. Hepsini de fikrini alarak hem tecrübeyi hem de dinamizmi bir arada tutan bir liste oluşturmaya çalıştık. Yine Adıyaman'ımız tabi belli dengeler üzerinde bulunuyor. Hem sosyolojik olarak hem toplumsal olarak Adıyaman'ımızın bütün renklerini, bütün beklentilerini listemizde yönetim kadememizde yansıtmaya çalıştık. Genel merkezimiz tarafından da gerçekten uygun görüldü ve Adıyamanlı delegelerimiz beni ve yönetimimi oyları ile destekleyerek yeniden görevlendirdiler. Biz mazbatamızı aldıktan sonra hemen yönetim kurulumuza toplantımızı yaptık. Yürütmemizi oluşturduk. Şu an bizim başkan yardımcılarından oluşan yürütmede iki arkadaşımızda görevlerini aldılar ve kendi alanlarında çalışmalarını yürütüyorlar. Bütün çabamız AK Parti davamızı Adıyaman'ımızda bir adım daha ileri götürmek. Zaten Adıyaman'ın cumhurbaşkanımıza, AK Partimize her dönem büyük destek veriyor. Bu desteği üyelere tevil etmek istiyoruz. Ailemizi biraz daha genişletmek istiyoruz. Sizler aracılığıyla Adıyamanlı bütün hemşerilerimizi büyük aileye bu güzel aileye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkanı olduğu bu partimizde dava arkadaşlığına davet ediyoruz. Hemşerilerimizi partimize üye olmaya çağırıyoruz. İnşallah pandemi süreci yine belli kurallar çerçevesinde hemşerilerimizle bir araya gelerek partimizi vatandaşlarımızla buluşturarak yolumuza devam edeceğiz. Adıyaman'ımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Ben bu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyorum ve bu yeni süreçte de bütün hemşerilerimizden hayır dualarını bekliyoruz. İnşallah hayırlı ve uğurlu olur" diye konuştu. - ADIYAMAN

Alkayış, kongre sonrası çalışmaları değerlendirdi

Mustafa Alkayış, Adıyaman, AK Parti, Kongre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alkayış, kongre sonrası çalışmaları değerlendirdi - Son Dakika


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