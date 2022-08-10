Alkolden ehliyeti iptal olan şahıs, bu kez alkollüyken kaza yaptı - Son Dakika
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Alkolden ehliyeti iptal olan şahıs, bu kez alkollüyken kaza yaptı

10.08.2022 17:46
Alkolden ehliyeti iptal olan şahıs, bu kez alkollüyken kaza yaptı

Alkolden ehliyeti iptal olan şahıs, bu kez alkollüyken kaza yaptı 283 promil alkollü sürücünün ehliyetinin olmadığı ve arandığı ortaya çıktı Kaza yapan sürücünün hırsızlıktan da aranma kaydının olduğu belirlendi Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil kaldırımda bekleyen...

Alkolden ehliyeti iptal olan şahıs, bu kez alkollüyken kaza yaptı

283 promil alkollü sürücünün ehliyetinin olmadığı ve arandığı ortaya çıktı

Kaza yapan sürücünün hırsızlıktan da aranma kaydının olduğu belirlendi

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde virajı alamayan otomobil kaldırımda bekleyen yayaya çarptı. 283 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün, daha önce alkollü araç kullanmaktan aday sürücü ehliyetinin iptal edildiği hırsızlık suçundan yakalaması olduğu öğrenildi.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi, Antalya Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaşar D.'nin kullandığı 01 AGL 237 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki yaya kaldırımına çıktı, ardından genç bir kıza çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Hafif yaralı genç kız, ambulansta yapılan kontrolünün ardından hastaneye gitmek istemedi. 283 promil alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Yaşar D.'nin daha önce aday sürücü iken alkollü araç kullanırken yakalandığı için ehliyetinin iptal edildiği, ayrıca hırsızlık suçundan yakalamasının olduğu bildirildi. Yaşar D., olay yerine gelen polis ekipleri tarafından hakkında işlem yapılmak üzere Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezine götürüldü. Yaşar D.'ye ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan 5 bin 902 TL, araç sahibine de ehliyetsiz bir kişiye vasıta kullandırmaktan 3 bin 674 TL para cezası yazıldı. Otomobilin ön ve arka koltuğunda çok sayıda alkol kutusunun olduğu görüldü.

Otomobilin çarptığı genç kız otomobili gördüğü an kendisini refüje atarak kazayı ucuz atlatırken, kazayı duyarak gelen genç kızın babası, güçlükle sakinleştirildi.

YORUMLAR
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283 promil alkollü sürücünün ehliyetinin olmadığı ve arandığı ortaya çıktı 283 promil alkollü sürücünün ehliyetinin olmadığı ve arandığı ortaya çıktı MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ MANAVGAT'TA ORMAN YANGINI BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ
Kaynak: İHA

Manavgat, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alkolden ehliyeti iptal olan şahıs, bu kez alkollüyken kaza yaptı - Son Dakika

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