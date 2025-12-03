Kaza yaptığının bile farkında değil ama polisi tehdit ediyor: Gerekeni yapacağım - Son Dakika
03.12.2025 01:51  Güncelleme: 08:58
Kayseri'de alkollü olduğu iddia edilen sürücü aydınlatma direğine çarptıktan 200 metre sonra durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada sürücü görevini yapan polis memuruna, "Sana gerekeni yapacağım" diyerek tehdit etti.

Melikgazi ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, kaza yaptıktan 200 metre sonra durabildi. Etraf savaş alanına dönerken alkollü sürücü olay yerine gelen trafik polisine tehditte bulundu.

AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yeniköy Mahallesi Zeren Sokak'ta meydana gelen trafik kazasında; S.K., yönetimindeki 38 AOD 729 plakalı otomobille direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. S.K. direğe çarptıktan 200 metre sonra ancak durabilirken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

POLİSE TEHDİT: SANA GEREKENİ YAPACAĞIM

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk tespitlerde kazada yaralanan olmadığını belirledi. Trafik ekipleri tarafından alkolmetre üfletilmek istenen S.K. üflemeyi reddederken, alkol tespiti yapılmak üzere hastaneye götürüldü. Kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, S.K. kaza için olay yerine gelen trafik polisine, "Sana gerekeni yapacağım" diyerek tehdit etti. Otomobil çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Bakış Açısı Bakış Açısı:
    Eee polisin elinden tüm yetkileri alırsan, karakolda polis böylelerini ezmiyor sonrada g. Yıkamasını bilmeyen insanlar polislerimizi tehdit ediyor. O polislerde yine bu gariban millettir. 5 0 Yanıtla
  • yol yolcu yol yolcu :
    önce sana gerekenler yapılsın ve aklın başına gelsin sonra gider o polisimizden özür dilersin. 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
