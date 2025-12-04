Alkollü Sürücü Kazada Hayat Kayıpları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Alkollü Sürücü Kazada Hayat Kayıpları

Haberin Videosunu İzleyin
Alkollü Sürücü Kazada Hayat Kayıpları
04.12.2025 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Alkollü Sürücü Kazada Hayat Kayıpları
Haber Videosu

Konya'da alkollü sürücünün aracı takla attı, Hatice Deveci yaşamını yitirdi, sürücü yaralı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi. Önündeki aracı sollamak isteyen Hamdi Ç. yönetimindeki 42 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Takla atan otomobil demir yığınına dönerken, sürücü Ç. ile araçtan fırlayan Hatice Deveci yaralandı. Bu sırada arkadan gelen Hasan Malkoç'un kullandığı 20 plakalı otomobil de takla atan araca çarptı. Otomobilde hasar oluşurken, ihbarla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Alkollü sürücünün sollama hamlesi can aldı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ CAN ALDI!

Yaralılardan alkollü olduğu anlaşılan sürücü Hamdi Ç., Beyhekim Devlet Hastanesi'ne; ağır yaralı Hatice Deveci de Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı. Hatice Deveci, burada yaşamını yitirdi. Sürücü Çıray'ın tedavisi de sürüyor.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Otomobil, Asayiş, Güncel, Konya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alkollü Sürücü Kazada Hayat Kayıpları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı
Yusufeli’nde Yırtıcı Dişlere Sahip İskelet Bulundu Yusufeli'nde Yırtıcı Dişlere Sahip İskelet Bulundu
Ölümlü kavgaya karışmışlardı Husumetlisini ezerek öldürmeye çalıştı Ölümlü kavgaya karışmışlardı! Husumetlisini ezerek öldürmeye çalıştı
Bahçeli ve diğer liderlerden Özel’e tebrik telefonu Bahçeli ve diğer liderlerden Özel'e tebrik telefonu!
Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu
Zam oranları netleşti İşte kalem kalem memur maaşları Zam oranları netleşti! İşte kalem kalem memur maaşları
AK Parti Milletvekili Kaynak’tan Papa ziyareti açıklaması: ’’Güç istemeye’’ geldi AK Parti Milletvekili Kaynak'tan Papa ziyareti açıklaması: ''Güç istemeye'' geldi
Bakan Ersoy: ’’Türkiye, Turizmde Lig Atladı Artık Model Ülkeyiz’’ Bakan Ersoy: ''Türkiye, Turizmde Lig Atladı; Artık Model Ülkeyiz''

10:36
Taraftarlar şokta Osimhen’in gideceği tarih belli oldu
Taraftarlar şokta! Osimhen'in gideceği tarih belli oldu
09:58
Dün akşam herkesi kendine hayran bıraktı Trabzonspor yeni Uğurcan’ını buldu
Dün akşam herkesi kendine hayran bıraktı! Trabzonspor yeni Uğurcan'ını buldu
09:20
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri
7 yaşındaki üvey kardeşini döverek öldüren ablaya tahliye: İşte ilk sözleri
09:12
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler
Öğrencilerin zorbalık yapıp dalga geçtiği öğretmenden ders gibi sözler
09:00
Ne olduysa derbiden sonra oldu Galatasaray’da şok ayrılık
Ne olduysa derbiden sonra oldu! Galatasaray'da şok ayrılık
08:46
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
Adliyeden 25 kilo altın çalan memurun eşi bakın hangi mesleği yapıyormuş
08:02
Bahçeli’den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik’ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız
Bahçeli'den Papa ziyaretine tepki: Konsilin İznik'ten tekrar canlandırılmasına suskun kalmayız
07:16
Katliam gibi kaza Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi
Katliam gibi kaza! Tıra çarpan araçtaki 4 kişi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2025 10:42:17. #.0.5#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücü Kazada Hayat Kayıpları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.