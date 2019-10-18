Alkollü sürücü, vali yardımcısının bulunduğu otomobile çarptı

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin içinde bulunduğu resmi plakalı otomobile, Hasan Hüseyin Mutlu yönetimindeki otomobil çarptı. Maddi hasara yol açan kazada, Mutlu'nun 2.59 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Manavgat ilçesi D-400 karayolu Gündoğdu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Antalya'dan Alanya ilçesine seyreden Vali Yardımcısı Atıf Çiçekli'nin içinde bulunduğu 07 GBT 70 plakalı otomobile, kırmızı ışık ihlali yapan Hasan Hüseyin Mutlu'nun kullandığı 07 YON 92 plakalı otomobil yandan çarptı. Maddi hasara yol açan kaza sonrasında olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde Mutlu'nun 2.59 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce de alkollü araç kullanmaktan sürücü belgesine el konulduğu belirlenen Mutlu'nun aracında yapılan aramada, içi dolu, ağzı açık içki şişesi bulundu. Hasan Hüseyin Mutlu'ya 'alkollü araç kullanmak' suçundan idari para cezası uygunırken otomobili ise otoparka çekildi.