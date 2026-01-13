Alkollü Sürücüden Şok Açıklama - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Alkollü Sürücüden Şok Açıklama

Alkollü Sürücüden Şok Açıklama
13.01.2026 00:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksaray'da alkollü araç kullanırken yakalanan sürücü, ceza almasına rağmen araç başında alkol almaya devam etti.

Aksaray'da trafikte yaşanan olay, polisleri bile hayrete düşürdü. 27 yaşındaki Tunay D., alkol sınırını aşmış bir şekilde direksiyon başında yakalandı. Ehliyetine el konulup 11 bin liranın üzerinde ceza kesilmesine rağmen genç sürücü, elindeki ceza makbuzuyla araç başında alkol almaya devam etti. Kendini görüntüleyen kameralara, "10 numara içtim, yine içeceğim" diyerek meydan okuyan Tunay D., polis otosuna binerken "Devletimizin canı sağ olsun" diyerek polislerle birlikte emniyete götürüldü.

TEKEL BAYİSİNDEN ÇIKIP DİREKSİYONA OTURDU

Aratol İstiklal Mahallesi'nde devriye gezen sivil polis ekipleri, bir tekel bayisinden çıkıp 42 AAD 014 plakalı aracının başına geçen Tunay D.'yi (27) şüphe üzerine durdurdu. Trafik ekiplerinin yaptığı alkolmetre ölçümünde genç sürücünün 1.25 promil alkollü olduğu, yani yasal sınırın iki katından fazla alkol aldığı tespit edildi. Ancak her şey bu tespitten sonra başladı.

Polisleri Şaşkına Çeviren 'Pişkin' Sürücüehliyetine el konulunca araç başında içmeyi sürdürdü

"10 NUMARA İÇTİM, YİNE İÇECEĞİM!"

Trafik polisleri ceza işlemlerini uygularken, ayakta durmakta güçlük çeken Tunay D. pişmanlık duymak yerine alkolüyle övünmeyi seçti. Polislerin yüzüne karşı, "İyi alkol içtim, vallahi 10 numara içtim. Her gün içiyorum, bundan sonra da daha iyi içeceğim" diyen sürücü, görevli memurları bile şaşkına çevirdi.

11 BİN LİRALIK CEZAYA "HELALİ HOŞ OLSUN" YANITI

Kendisine kesilen 11 bin 629 liralık ceza miktarını öğrenen alkollü sürücü, "Allah razı olsun, hiç önemli değil. Devletimizin canı sağ olsun, helali hoş olsun" diyerek makbuzu teslim aldı. Olay yerine asayiş ekiplerinin gelmesini beklerken, hakkında adli işlem başlatılan sürücü bu süreyi de boş geçirmeyerek araç başında alkol almaya devam etti.

Kendini görüntüleyen basın mensuplarına içini döken Tunay D., yıllardır farklı şehirlerde alkollü araç kullandığını ancak ilk kez yakalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "8 sene Ankara'da, 5 sene İstanbul'da içtim ama yakalanmadım. İlk defa Aksaray'da ehliyetimi aldırdım. Bir cila yapalım dedik ama olmadı, canları sağ olsun. Bir daha bu tekel bayisine gelir miyim?"

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, taşkın hareketlerine devam eden sürücüyü polis otosunun kafes bölümüne koyarak sağlık kontrolüne götürdü.

Hastanedeki kontrollerinin ardından Tunay D., "alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi. Aracı ise olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edildi.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Aksaray, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Alkollü Sürücüden Şok Açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz Trump: İran nükleer konusunda müzakere için aradı, onlarla görüşebiliriz
İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538’e yükseldi İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 538'e yükseldi
Rıza Pehlevi’den cesetlerin sokaklara dizildiği İran’ı daha da karıştıracak sözler Rıza Pehlevi'den cesetlerin sokaklara dizildiği İran'ı daha da karıştıracak sözler
Piyasalar alev alev Tarihi rekorlar art arda geldi Piyasalar alev alev! Tarihi rekorlar art arda geldi
BBP Genel Başkanı Destici’den çok konuşulan öneri BBP Genel Başkanı Destici'den çok konuşulan öneri
Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi Belediye başkanına markette dans ederek destek verdi
Milyoner’de Messi sorusu 450 bin TL’den etti Milyoner'de Messi sorusu 450 bin TL'den etti

23:20
Emre Belözoğlu telefonla aradı Fenerbahçe’den ikinci transferi istiyor
Emre Belözoğlu telefonla aradı! Fenerbahçe'den ikinci transferi istiyor
23:11
Emre Mor, Kayserispor’a önerildi Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
22:37
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney’in mal varlığı dudak uçuklatıyor
İran parasızlıktan sokaktayken, Hamaney'in mal varlığı dudak uçuklatıyor
22:09
44 yaşındaki Volkan Demirel’den muhteşem röveşata golü
44 yaşındaki Volkan Demirel'den muhteşem röveşata golü
20:59
İstanbul’da uyuşturucu operasyonunda avukat ’kurye’ çıktı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonunda avukat 'kurye' çıktı
20:47
Fenerbahçe’den N’Golo Kante bombası İlk görüşme gerçekleştiriliyor
Fenerbahçe'den N'Golo Kante bombası! İlk görüşme gerçekleştiriliyor
20:36
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300’den fazla dükkan yandı
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 01:08:30. #.0.4#
SON DAKİKA: Alkollü Sürücüden Şok Açıklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.