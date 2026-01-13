Alkollü Sürücüden Şok Açıklama

Aksaray'da trafikte yaşanan olay, polisleri bile hayrete düşürdü. 27 yaşındaki Tunay D., alkol sınırını aşmış bir şekilde direksiyon başında yakalandı. Ehliyetine el konulup 11 bin liranın üzerinde ceza kesilmesine rağmen genç sürücü, elindeki ceza makbuzuyla araç başında alkol almaya devam etti. Kendini görüntüleyen kameralara, "10 numara içtim, yine içeceğim" diyerek meydan okuyan Tunay D., polis otosuna binerken "Devletimizin canı sağ olsun" diyerek polislerle birlikte emniyete götürüldü.

TEKEL BAYİSİNDEN ÇIKIP DİREKSİYONA OTURDU

Aratol İstiklal Mahallesi'nde devriye gezen sivil polis ekipleri, bir tekel bayisinden çıkıp 42 AAD 014 plakalı aracının başına geçen Tunay D.'yi (27) şüphe üzerine durdurdu. Trafik ekiplerinin yaptığı alkolmetre ölçümünde genç sürücünün 1.25 promil alkollü olduğu, yani yasal sınırın iki katından fazla alkol aldığı tespit edildi. Ancak her şey bu tespitten sonra başladı.

"10 NUMARA İÇTİM, YİNE İÇECEĞİM!"

Trafik polisleri ceza işlemlerini uygularken, ayakta durmakta güçlük çeken Tunay D. pişmanlık duymak yerine alkolüyle övünmeyi seçti. Polislerin yüzüne karşı, "İyi alkol içtim, vallahi 10 numara içtim. Her gün içiyorum, bundan sonra da daha iyi içeceğim" diyen sürücü, görevli memurları bile şaşkına çevirdi.

11 BİN LİRALIK CEZAYA "HELALİ HOŞ OLSUN" YANITI

Kendisine kesilen 11 bin 629 liralık ceza miktarını öğrenen alkollü sürücü, "Allah razı olsun, hiç önemli değil. Devletimizin canı sağ olsun, helali hoş olsun" diyerek makbuzu teslim aldı. Olay yerine asayiş ekiplerinin gelmesini beklerken, hakkında adli işlem başlatılan sürücü bu süreyi de boş geçirmeyerek araç başında alkol almaya devam etti.

Kendini görüntüleyen basın mensuplarına içini döken Tunay D., yıllardır farklı şehirlerde alkollü araç kullandığını ancak ilk kez yakalandığını belirterek şu ifadeleri kullandı: "8 sene Ankara'da, 5 sene İstanbul'da içtim ama yakalanmadım. İlk defa Aksaray'da ehliyetimi aldırdım. Bir cila yapalım dedik ama olmadı, canları sağ olsun. Bir daha bu tekel bayisine gelir miyim?"

Olay yerine gelen asayiş ekipleri, taşkın hareketlerine devam eden sürücüyü polis otosunun kafes bölümüne koyarak sağlık kontrolüne götürdü.

Hastanedeki kontrollerinin ardından Tunay D., "alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan ifadesi alınmak üzere emniyete sevk edildi. Aracı ise olay yerine çağrılan bir yakınına teslim edildi.