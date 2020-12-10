Allianz Motto Hareket'e Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nden Platin ödül - Son Dakika

Allianz Motto Hareket, Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülü'ne layık görüldü. Şirket, 'Sağlıklı Bireyler' kategorisinde 'Platin' ödülün sahibi oldu.

Allianz Türkiye, topluma yarar sağlayan, değer katan projeleri farklı sektörlerden paydaşlarla buluşturan ve iş birlikleri oluşturan Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi'nde, çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdiği Allianz Motto Hareket ile ödüle layık görüldü. Zirve kapsamında gerçekleştirilen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Ödülleri'nde Şirket, 'Sağlıklı Bireyler' kategorisinde 'Platin' ödülün sahibi oldu. Organizasyonda sosyal sorumluluk projeleri 5 ana kategori ve 17 amaçta ödüllendirildi.

Pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde, Allianz Motto Hareket'in ödüle layık görülmesinden büyük bir mutluluk duyduklarını belirten Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir, "Projemiz ile gelecek nesillerin hayatına değer katacak, uzun soluklu bir kurumsal sorumluluk programı hayalimizi gerçeğe dönüştürdük. Paydaşlarımızın ve hedef kitlemiz olan gelecek nesillerin görüşlerini alarak tasarladığımız projemizde 7-12 yaşları arasındaki çocuklara odaklandık. Çocukların hayatlarına kattığımız değeri ve programımızın sosyal etkisini ölçümlemek için Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce, Dr. Koray Kılıç ve Serap Sarıkaya tarafından kapsamlı bir araştırma yürütüldü. Araştırma sonuçları projemizin çocukların hem fiziksel hem de mental gelişimine katkı sağladığını gösterdi. Sağlıklı Bireyler kategorisinde aldığımız bu ödül de, hedeflediğimiz yolda ilerlediğimizi gösteriyor. Programda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.

İki yılda bin 753 çocuğun hayatına değer katıldı

Şirketin sürdürülebilirlik stratejisi doğrultusunda çocukların hareket ve spor yoluyla sağlıklı büyümelerine katkı sağlama hedefiyle hayata geçirdiği kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı işbirliğiyle 2018 yılından bu yana devam ediyor. Proje kapsamında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce ve ekibiyle birlikte hazırlanan 16 haftalık eğitim dönemi ve 8 haftalık yaz dönemi içerikleriyle 2 senenin sonunda 19 il ve 21 etkinlik noktasında bin 753 çocuğa ulaşıldı. Toplam 8 yıl sürecek program ile hareket, spor ve sağlıklı yaşam kültürünün toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunmak hedefleniyor. Proje, koronavirüs ile mücadele döneminin sürdüğü yeni eğitim döneminde ise Prof. Dr. Mustafa Levent İnce ve ekibi tarafından hazırlanan online eğitim içerikleri ile Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ve Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) dijital platformlarında gönüllüler aracılığıyla uygulanmaya devam ediyor.

Zirve 'Değişimi Yönetmek: Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik' temasıyla gerçekleştirildi

Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği tarafından düzenlenen 12'nci Kurumsal Sosyal Sorumluluk Zirvesi, 'Değişimi Yönetmek: Belirsizlik Dönemlerinde Liderlik' temasıyla gerçekleştirildi. Zirvede COVID-19'un oluşturduğu belirsizlik ortamında şirketlerin bu değişim sürecine nasıl uyum sağladığı, gelecekte dünyayı nelerin beklediği, bireysel ve kurumsal olarak neler yapılabileceğine dair sorulara cevaplar arandı. - İSTANBUL