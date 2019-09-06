Alman bakan Scholz: Partim SPD isterse koalisyon hükümetinden çıkarız
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Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Merkel hükümeti için oluşturulan koalisyondan çıkma kararına saygı göstereceğini açıkladı.
Scholz, Haziran’dan beri lidersiz kalan SPD başkanlığı en güçlü aday olarak görülüyor
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Merkel hükümeti için oluşturulan koalisyondan çıkma kararına saygı göstereceğini açıkladı.
Scholz, hazirandan beri lidersiz kalan SPD başkanlığı en güçlü aday olarak görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15
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