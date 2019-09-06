Son Dakika Haberleri: Alman bakan Scholz: Partim SPD isterse koalisyon hükümetinden çıkarız
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Alman bakan Scholz: Partim SPD isterse koalisyon hükümetinden çıkarız

42 dakika önce

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) Merkel hükümeti için oluşturulan koalisyondan çıkma kararına saygı göstereceğini açıkladı. Scholz, Haziran’dan beri lidersiz kalan SPD başkanlığı en güçlü aday olarak görülüyor

Alman bakan Scholz: Partim SPD isterse koalisyon hükümetinden çıkarız, System.String[]

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) Merkel hükümeti için oluşturulan koalisyondan çıkma kararına saygı göstereceğini açıkladı.


Scholz, hazirandan beri lidersiz kalan SPD başkanlığı en güçlü aday olarak görülüyor.

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Sosyal Demokrat Parti, Olaf Scholz, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15 
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