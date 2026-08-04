Alman basınında Taşyapı'nın Münih projesine yer verildi - Son Dakika
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Alman basınında Taşyapı'nın Münih projesine yer verildi

Alman basınında Taşyapı\'nın Münih projesine yer verildi
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Taşyapı, Almanya'nın Münih kentinde planladığı proje ile Alman basınında yer buldu. Şirket, deprem güvenliği yaklaşımı ve Ercan Havalimanı projesiyle dikkat çekiyor.

Türkiye'de konut, ticari yapı ve altyapı projeleri geliştiren Taşyapı'nın Almanya'nın Münih kentinde planladığı yatırım, Alman basınında yayımlanan haberlerde yer aldı.

Şirketin Münih'te geliştirmeyi planladığı proje; mimari tasarımı, karma kullanım modeli ve bölgeye kazandırılması öngörülen yaşam alanlarıyla haberleştirildi.

Alman basınında Taşyapı'nın Münih projesine yer verildi

Deprem Güvenliği Yaklaşımı

Taşyapı'nın İstanbul Şişli'de yürüttüğü projede, Türkiye'deki yürürlükteki deprem yönetmeliklerinin yanı sıra Japonya'da uygulanan bazı mühendislik yaklaşımlarından yararlanıldığı belirtildi.

Alman basınında Taşyapı'nın Münih projesine yer verildi

Projede konutların yanı sıra yeşil alanlar, kültürel kullanım alanları ve sosyal donatılara da yer verilmesi planlanıyor.

Ercan Havalimanı Projesi

Şirketin tamamladığı projeler arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Ercan Havalimanı da bulunuyor.

Yenilenen terminal binasıyla hizmet vermeye başlayan havalimanında yolcu kapasitesi artırılırken, projenin ulaşım ve turizm altyapısına katkı sağlaması hedefleniyor.

Alman basınında Taşyapı'nın Münih projesine yer verildi

Avrupa Faaliyetleri

Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve farklı ülkelerde projeler yürüten Taşyapı'nın Münih yatırımı, şirketin Avrupa'daki faaliyetleri kapsamında değerlendiriliyor.

Projenin Alman basınında yer alması, Türk şirketlerinin yurt dışındaki yatırım faaliyetlerine ilişkin haberler arasında yer aldı.

Almanya, İnşaat, Deprem, Münih, Son Dakika

Son Dakika İnşaat Alman basınında Taşyapı'nın Münih projesine yer verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alman basınında Taşyapı'nın Münih projesine yer verildi - Son Dakika
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