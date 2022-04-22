Alman siyasetçi Laschet, Ukrayna'daki savaşta Türkiye'nin yapıcı rolünü övdü - Son Dakika
Üye Girişi

Alman siyasetçi Laschet, Ukrayna'daki savaşta Türkiye'nin yapıcı rolünü övdü

22.04.2022 01:03
Alman siyasetçi Laschet, Ukrayna'daki savaşta Türkiye'nin yapıcı rolünü övdü

Almanya Federal Meclis Üyesi Armin Laschet, Türkiye'nin coğrafi ve jeopolitik konumunun önemine dikkat çekerek, Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için Türkiye'nin gösterdiği çaba ve yapıcı rolü övdü.

Almanya Federal Meclis Üyesi Armin Laschet, Türkiye'nin coğrafi ve jeopolitik konumunun önemine dikkat çekerek, Ukrayna- Rusya savaşının sona ermesi için Türkiye'nin gösterdiği çaba ve yapıcı rolü övdü.

Almanya Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) eski Genel Başkanı ve son seçimlerde Başbakan adayı olan Laschet, Alman İş İnsanları Derneği'nin (TDU NRW) Köln kentindeki bir otelde düzenlediği konferansta konuştu.

Laschet, "Türkiye coğrafi ve jeopolitik olarak çok önemli bir ülke. Özellikle Arap bölgesindeki ülkelerin yatırım ve ekonomilerinin yönlendirmesinde rol oynayacak önemli bir ülke konumunda. Stratejik konumu itibariyle Türkiye'nin dış politikasını daha da genişletmesi ve yeniden kurgulaması gerektiğini düşünüyorum. Böylece ticari ve siyasi yeni fırsatlar doğacağına inanıyorum. Türkiye'nin yeni konumunun Almanya tarafından görülmesi ve desteklenmesi gerekir." diye konuştu.

Türkiye'nin doğru politikalar uygulaması halinde uluslararası alanda yatırım çekebilecek önemli ülkelerden olduğunu ifade eden Laschet, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaret büyüklüğüne dikkat çekerek bu iki ülkenin birbirleri için çok önemli olduklarına işaret etti.

Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin oynadığı yapıcı rolü öven ve Antalya'da düzenlenen diplomasi forumunda kendisinin de yer aldığını anımsatan Laschet, "Rusya ve Ukrayna tarafları savaş sırasında Türkiye'de bir araya gelerek bir görüşme yapma fırsatı buldular. Bu da Türkiye'nin farklı alanlarda birçok ticari ve siyasi konulara ev sahipliği yapabileceğini göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Solingen kentinde ırkçılar tarafından yapılan saldırının 25. yılında, Genç ailesinin 5 aile ferdini kaybettiğini hatırlatan Laschet, kendisinin Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyaleti Başbakanlığını üstlendiği dönemde Mevlüde Genç'in yaşadığı acıya rağmen yaptığı barış çağrısından dolayı, Başbakanlık olarak her yıl hak eden bir kuruma "Mevlüde Genç madalyası" vermeye başladıklarını hatırlattı.

Türk kökenli sadece bir kişinin CDU'yu temsilen federal mecliste bulunduğunu belirten Laschet, bu konuda partisi adına öz eleştiride bulundu.

Konferansa ayrıca Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya ve KRV Uyum Müsteşarı Gonca Türkeli Dehnert'in yanı sıra iş insanları ve dernek temsilcileri katıldı.

YORUMLAR
500
Tır kuyruğu 7 kilometreye ulaştı Tır kuyruğu 7 kilometreye ulaştı Almanya'nın Rusya'ya ihracatı yüzde 57,5 azaldı Almanya'nın Rusya'ya ihracatı yüzde 57,5 azaldı

Almanya, Ukrayna, Türkiye, Alman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alman siyasetçi Laschet, Ukrayna'daki savaşta Türkiye'nin yapıcı rolünü övdü - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Trabzon'da boşanma aşamasındaki eşinin başına tek el ateş etti! Ardından teslim oldu
00:47 Vitor Pereira'nın sakladığı belgeyi hackerlar ele geçirip paylaştı
00:34 Tekirdağ'da 5 bin kişilik iftar düzenlendi! Dev cadde trafiğe kapatıldı
00:13 Evinin elektriği kesilen Kılıçdaroğlu'na Akşener'den teklif: Müsaade ederse ben ödeyebilirim, o da Selvi Hanım için
23:59 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için aralık ayını işaret etti!
23:39 CHP'li Özgür Özel'den tartışma yaratacak iddia: Bakan Soylu mesaj yollayıp engellemiş
23:26 Songül Karlı: Otobüste arkamda duran adamın elle tacizine uğradım
23:22 Süper Lig'in maçlarını yayınlayacak kanal belli oldu!
22:17 Süper Lig'de 34. hafta maçlarını yönetecek hakemler belirlendi!
21:35 Öfkeden çıldıran efsane boksör Mike Tyson, hayranını öldüresiye dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 01:10:53. #1.13#
SON DAKİKA: Alman siyasetçi Laschet, Ukrayna'daki savaşta Türkiye'nin yapıcı rolünü övdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement