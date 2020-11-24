GIZ Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail'den GETHAM'a ziyaret - Son Dakika

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ) Türkiye Ülke Direktörü Rubeena Esmail, Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezini (GETHAM) ziyaret etti.

Gaziantep Ticaret Odasından (GTO) yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette mevcut işbirlikleri ile gelecekteki işbirlikleri ve hedefler üzerine görüşme gerçekleştirildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Esmail, GTO ve GETHAM ile yapılan iş birliğinden duyduğu memnuniyeti belirterek, şunları kaydetti:

"GIZ olarak, Gaziantep Ticaret Odası ve GETHAM ile tamamen Alman Hükümeti tarafından finanse edilen PEP-Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programımız kapsamında iş birliği yapmaktan büyük memnuniyet duymaktayız. Başarılı iş birliğimiz sayesinde koronavirüsle mücadele kapsamında, 200 bini aşkın yüz siperliği üretildi ve ilgili kurumlara dağıtımı gerçekleştirildi. GETHAM'la yürütülen Start-up Hızlandırma projemizle, 3'ü pandemi kapsamında desteklenen girişimler olmak üzere 33 girişimci desteklendi ve mentorlük hizmetlerinden faydalandı. GTO ile Değişim ve Dönüşüm Zamanı isimli projemize başlıyor olmaktan dolayı heyecanlıyız. Bu projemizle Kovid-19'dan sonra bireylerin ve KOBİ'lerin dayanıklılığını arttırmayı amaçlamaktayız. Ayrıca proje sayesinde Suriyeli ve Türk yararlanıcıların istihdam fırsatlarının arttırılması hedeflenmektedir. GIZ'in mültecileri ve onları misafirperverlikle karşılayan ev sahibi toplumu desteklemeye devam etmeyi kararlılıkla sürdüreceğinin altını çizmek isterim. Türk uygulayıcı ortaklarımızla birlikte küresel çaptaki zorlukların üstesinden gelmek için yerel bazda hareket edip, değişime öncülük etmek için çalışmaya devam ediyoruz."

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım da yapılan iş birliğinin şehir ve bölge için örnek bir çalışma olduğunu ifade ederek, Startup Hızlandırma Programı'nın Gaziantep ve bölgesinin sosyal uyum çerçevesinde yeni iş fikirlerinin ve yatırım ekosisteminin gelişmesine ciddi katkılar sağladığını belirtti.