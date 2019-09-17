Alman vatandaşı şarkıcıya, cumhurbaşkanı'na hakaretten hapis cezası

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Tezgahta en ucuz balık sardalye

Afganistan'da Cumhurbaşkanı Gani'nin mitingine yapılan bombalı saldırıyı Taliban üstlendi

Bir taksi şoförü, aracında unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim ederek büyük takdir topladı