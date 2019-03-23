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Alman Yolcu Atatürk Havalimanı'nda 25 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti

55 dakika önce

Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHAAtatürk Havalimanı'nda Alman yolcu Horst Bichler (61), 25 metre yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

Alman Yolcu Atatürk Havalimanı'nda 25 Metreden Düşerek Hayatını Kaybetti, System.String[]
Haber-Kamera: Enver ALAS - İbrahim YILDIZ/ İSTANBUL DHA

Atatürk Havalimanı'nda Alman yolcu Horst Bichler (61), 25 metre yüksekten düşerek hayatını  kaybetti. Bichler'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgiere göre, 19 Mart'ta Tayland'ın tatil adası Phuket'ten aktarmalı olarak İstanbul'a gelip Almanya'nın   Hannover şehrine gidecek olan Bichler, o gün uçağa binmedi. Dış Hatlar Terminali transit alanda dün rahatsızlanan Bichler, yer hizmeti görevlileri tarafından kontrol amaçlı olarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bir gün hastanede gözetim alında tutulduğu öğrenilen Bichler, bugün sabah saatlerinde hastaneden taburcu edildi. Alman yolcu daha sonra tekrar havalimanına geldi. 

Saat 17.30 sıralarında  Dış Hatlar Terminali gidiş katında, araç yolunun bulunduğu alanda korkuluklara çıkan Bichler, 25 metre yükseklikten boşluğa düştü. Olay yerine ilk gelen polis memuru  tarafından ilk yardım uygulaması yapılan  Bichler'e daha sonra sağlık ekipleri de müdahale etti.  Ambulansa alınarak Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Alman yolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayla ilgili araştırma başlatırken, Bichler'in intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. 

Görüntü Dökümü

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-Olay yerine ambulansın gelişi

-Olayın yaşandığı Dış Hatlar Terminali

-Polislerin olay yerine koşturması

-Alman yolcuya ilk müdahalenin yapılması (cep telefonu)

-Kalp masajı yapılması (cep telefonu)

-Olay yerindeki polisler (cep telefonu)

-Alman yolcunun ambulansa bindirilmesi (cep telefonu)

-Ambulansın gidişi

-Polisin olay yerinde inceleme yapması

-Genel ve detaylar

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:35 Kaynak: DHA

İstanbul, İstanbul Atatürk Havalimanı, Güncel
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