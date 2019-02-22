Son Dakika Haberleri: Almanya 1873 Fas, Tunus ve Cezayirliyi Sınır Dışı Etti

Almanya 1873 Fas, Tunus ve Cezayirliyi Sınır Dışı Etti

50 dakika önce

RHEINISCHE Post gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre 2018 yılında Almanya'da iltica talepleri reddedilerek Mağrip ülkelerine sınır dışı edilenlerin sayısı, 2017 yılına göre yüzde 35 arttı.

Almanya 1873 Fas, Tunus ve Cezayirliyi Sınır Dışı Etti, System.String[]
RHEINISCHE Post gazetesinin Almanya İçişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre 2018 yılında Almanya'da iltica talepleri reddedilerek Mağrip ülkelerine sınır dışı edilenlerin sayısı, 2017 yılına göre yüzde 35 arttı. Buna göre, Almanya'dan 2018'de Tunus, Cezayir ve Fas'a toplam bin 873 kişi sınır dışı edildi. Bu sayı 2017'de bin 389 olarak gerçekleşmişti.

SINIR DIŞININ KOLAYLAŞTIRMA GÖRÜŞMELERİ Almanya'dan 2018'de 369 kişi Tunus'a, 678 kişi Cezayir'e ve 826 kişi de Fas'a sınır dışı edildi. Almanya, ülkesinde iltica talepleri reddedilenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak için 2016 yılında Mağrip ülkeleriyle görüşmeler yapmış ve sınır dışı edilecek kişilerin gerekli belgelerinin hızlı şekilde düzenlenmesini istemişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:05 

Tunus, Fas, Almanya, Güncel
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