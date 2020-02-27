Almanya Anayasa Mahkemesi başörtüsü yasağını kaldırmadı - Son Dakika

Almanya Anayasa Mahkemesine, hukuk alanında staj yapan kişilerin mahkemede yargıyı temsil pozisyonundaki görevlerde başörtüsü takma yasağına karşı yapılan itiraz reddedildi.



Almanya'nın Hessen eyaletinde hukuk alanında staj yapan kişilerin mahkemede yargıyı temsil pozisyonundaki görevlerde başörtüsü takma yasağına karşı Almanya Anayasa Mahkemesine yapılan itiraz reddedildi. Frankfurt kentinde avukatlık eğitimi gören Fas kökenli bir kişinin itirazı sonrasında Anayasa Mahkemesine taşınan davada, hukuk alanında eğitim gören kişilerin mahkemede yargıyı temsil eden pozisyonlarda başörtüsü takmalarının yasak olmasının yasalara uygun olduğu kararlaştırıldı.



Mahkeme, hukukçuların ideolojik-dini açıdan tarafsız davranma yükümlülüğü çerçevesinde böyle bir karar verdiklerini açıkladı.



Öte yandan Hessen eyaletinde hukuk eğitimi alan kişiler, eğitim süresi boyunca başörtüsü ile mahkeme salonlarına girip seyircilerin bulunduğu yerlerde oturabiliyor. Yargıçların bulunduğu yerlerde oturmaları ise yasaklanmıştı. - BERLİN