Almanya'da araç karnaval alanına daldı: En az 15 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Almanya'da araç karnaval alanına daldı: En az 15 yaralı - Son Dakika Dünya

Almanya'da araç karnaval alanına daldı: En az 15 yaralı

6 saat önce

Almanya'da 'Güller Pazartesi'si kapsamında düzenlenen karnavalda bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 15 kişi yaralandı.

Almanya'da araç karnaval alanına daldı: En az 15 yaralı, System.String[]

Almanya'da 'Güller Pazartesi'si kapsamında düzenlenen karnavalda bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 15 kişi yaralandı.

Alman medyası, Hessen bölgesindeki Volkmarsen kentinde 'Güller Pazartesi'si kapsamında düzenlenen karnavalda bir aracın kalabalığın arasına daldığını duyurdu. İlk belirlemelere göre, en az 15 kişinin yaralandığı ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettikleri belirtildi.Haberde, kalabalığın arasına dalan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı; söz konusu olayın bir kaza mı yoksa saldırı mı olduğunun henüz belirlenemediği belirtildi.


Almanya, Hessen, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:54 Kaynak: DHA
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