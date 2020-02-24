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Almanya'da araç karnaval alanına daldı: En az 15 yaralı
6 saat önce
Almanya'da 'Güller Pazartesi'si kapsamında düzenlenen karnavalda bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 15 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:54 Kaynak: DHA
Almanya'da 'Güller Pazartesi'si kapsamında düzenlenen karnavalda bir aracın kalabalığın arasına dalması sonucu en az 15 kişi yaralandı.
Alman medyası, Hessen bölgesindeki Volkmarsen kentinde 'Güller Pazartesi'si kapsamında düzenlenen karnavalda bir aracın kalabalığın arasına daldığını duyurdu. İlk belirlemelere göre, en az 15 kişinin yaralandığı ve sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale ettikleri belirtildi.Haberde, kalabalığın arasına dalan aracın sürücüsünün gözaltına alındığı; söz konusu olayın bir kaza mı yoksa saldırı mı olduğunun henüz belirlenemediği belirtildi.
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