Son Dakika Haberleri: Almanya'da aşırı sağcı adayın muhtar seçilmesine siyasilerden tepki: Nazilerle çalışmayız
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Almanya'da aşırı sağcı adayın muhtar seçilmesine siyasilerden tepki: Nazilerle çalışmayız

1 saat önce

Almanya'nın Hessen eyaletindeki bir köyde yöneticilerin neo-Nazi Partisi üyesini oy birliği ile muhtar seçmesi siyasilerin tepkisine neden oldu.

Almanya'da aşırı sağcı adayın muhtar seçilmesine siyasilerden tepki: Nazilerle çalışmayız, System.String[]

Almanya'nın Hessen eyaletindeki bir köyde yöneticilerin neo-Nazi Partisi üyesini oy birliği ile muhtar seçmesi siyasilerin tepkisine neden oldu.


Frankfurt yakınlarındaki Waldsiedlung Konseyinin yedi üyesi, tek aday olan aşırı sağcı Almanya Ulusal Demokratik Partisi (NPD) üyesi Stefan Jagsch'i oy birliğiyle muhtar olarak seçti.

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Frankfurt, Almanya, Hessen, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:15 
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