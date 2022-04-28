Almanya'da enflasyon son 41 yılın zirvesinde - Son Dakika
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Almanya'da enflasyon son 41 yılın zirvesinde

28.04.2022 17:38
Almanya'da enflasyon son 41 yılın zirvesinde

Almanya'da Nisan ayında enflasyon yüzde 7,4'e yükseldi.

Almanya'da Nisan ayında enflasyon yüzde 7,4'e yükseldi. Bu, Almanya'da 1981 yılından bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon oranı.Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı verilere göre Almanya'da Nisan ayında tüketici fiyat endeksi yüzde 7,4'e yükseldi. Mart ayında ülkedeki enflasyon oranı yüzde 7,3 olarak ölçülmüştü. Ukrayna'daki savaş ve artan enerji fiyatlarının tetiklediğienflasyon, dönemin Batı Almanyasında 1981 sonbaharından bu yana kaydedilen en yüksek oran. Doğu ve Batı Almanya, 1990 yılında birleşmişti.

Almanya'da nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Kuzey Ren-Vestfalya eyaletindeki enflasyon oranı ise yüzde 7,7 ile 1973 yılından beri kaydedilen en yüksek seviyeye yükseldi.

En yüksek fiyat artışı enerjide

İstatistik Dairesi, geçen yıla göre en yüksek fiyat artışının yüzde 35,3'le enerji fiyatlarında tespit edildiğine dikkat çekti. Nisan ayında meyve, sebze, et ve içecek gibi gıdaların fiyatları da yüzde 8,5 oranında pahalandı. Hizmet sektöründeki artış yüzde 2,9 olarak belirlendi.

Alman hükümeti, geçtiğimiz aylarda 2 milyar euroluk iki ekonomik destek paketi açıklamıştı. Ancak yüksek enflasyon nedeniyle tükecilerin alım gücü zayıflamaya devam ederken ekonomistler, yılın geri kalanına ilişkin iyimser bir tahminde bulunamıyor. Ekonomistlerin yaptığı tahminlere göre 2022 yılında Avrupa'nın en büyük ekonomisi Almanya'da enflasyon oranı yüzde 6'ların üzerinde seyredecek.

Almanya'da 2021 yılında ortalama enflasyon oranı yüzde 3,1 olarak belirlenmişti.

Hükümet de konjontür tahminlerini aşağı çekti

Alman hükümeti de Ukrayna savaşının yarattığı riskler nedeniyle konjonktür tahminlerini aşağı çekti. Almanya Ekonomi Bakanlığı, bu yıl gayrı safi yurt içi hasılada yüzde 2,2 artış olmasını, ekonomik büyümenin de yüzde 2,5 oranında gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Alman hükümeti, Ocak ayında ekonomik büyümenin yüzde 3,6 oranında olabileceğini tahmin etmişti.

Konjonktür için risklerin çok açık olduğunu söyleyen Alman Ekonomi Bakanı Robert Habeck, "Korona pandemisinden iki yıl sonra Rusya'nın savaşı yüzünden yeni bir yük eklendi. Ukrayna'ya yönelik savaş ve ekonomik etkileri, incinebilir olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyor" dedi.

Habeck, Almanya'nın enerjide Rusya'ya olan bağımlılığından da adım adım uzaklaşacağını belirterek hükümetin ekonominin istikrarı için elinden geleni yapacağını ifade etti

dpa,AFP,Reuters/HS,BK

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Enflasyon, Almanya, Ukrayna, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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