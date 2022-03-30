Almanya'da enflasyon yüzde 7,3'e sıçradı - Son Dakika

Mart ayında Almanya'da enflasyon oranı son 40 yılın en yüksek seviyesine fırladı. Ani yükselişin arkasında enerji fiyatlarındaki keskin artış yatıyor.Almanya'da tüketici fiyatları Mart ayında yüzde 7,3'e yükseldi. Federal İstatistik Dairesi, böylece 1981 yılı Kasım ayından bu yana en yüksek enflasyon oranının kaydedildiğini bildirdi. O dönemde Batı eyaletlerinde, Birinci Körfez Savaşı'nın etkisiyle madeni yağ fiyatlarında önemli artış yaşanmıştı.

Şubat ayında enflasyon oranı yüzde 5,1 seviyesindeydi. Enflasyon oranında aylık bazdaki artış, iki Almanya'nın birleşmesinden bu yana hiç bu kadar yüksek gerçekleşmemişti.

Yüksek enflasyon oranları, tüketicinin alım gücünün düşmesi anlamına geliyor. Baden-Württemberg Eyalet Bankası (LBBW) ekonomistlerinden Jens-Oliver Niklasch, "Corona salgını ve Ukrayna savaşıyla birlikte yaşanan çifte krizin refah seviyesinin düşmesine neden olduğunu" belirtti. Enflasyonun, emekli maaşları ya da satın alma gücünü önemli ölçüde azalttığını vurgulayan Niklasch, tasarrufların da düşük faiz oranları nedeniyle reel değer kaybına karşı korunamadığı uyarısında bulundu. Enerjide fiyat artışı tüketiciyi vurdu

Enerji fiyatları enflasyonun ana belirleyicisi oldu. Commerzbank baş ekonomisti Jörg Krämer, "Enflasyonun Mart ayında yüzde 7,3'e yükselmesinin, esas olarak akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden olan Ukrayna savaşından kaynaklandığını" vurgularken, aynı zamanda enerji dışındaki alanlarda da fiyatların yükseldiğini belirtti.

Ön istatistik verilerine göre, Almanya'da tüketiciler Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yakıt için yüzde 39,5 daha fazla harcama yapmak zorunda kaldı.Gıda fiyatlarıysa bir yılda yüzde 6,2 arttı.

Yükselen enerji fiyatları karşısında bağımsız ekonomi araştırmaları kuruluşları da yıllık enflasyon tahminlerini yüksellti. Alman Ekonomi Uzmanları Konseyi, 2022 için yıllık yüzde 6,1'lik enflasyon beklentisi açıklarken, Münih merkezli Ekonomi Araştırma Enstitüsü IFO, bu yıl için tüketici fiyatlarında yüzde 5,1 ila 6,1'lik bir artış öngördü.

AMB'ye faiz artırımı baskısı

Euro bölgesinin en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'daki yüksek enflasyon, Avrupa Merkez Bankası (AMB) para politikalarına yönelik beklentileri de yükseltti. AMB Başkanı Christine Lagarde bugün Lefkoşa'da yaptığı açıklamada, "Yakın vadede daha yüksek enflasyon ve daha düşük büyüme ile karşı karşıya kalacağız" açıklamasında bulundu.

Lagarde, AMB faiz politikalarında olası bir değişiklik konusunda herhangi bir açıklama yapmazken, üye ülkeler Avrupa Merkez Bankası'na "eyleme geçme" çağrısında bulundu. Avusturya Merkez Bankası Başkanı Robert Holzmann, AMB'nin faiz oranlarını artıracağına inandıklarını ve bunun yaz sonuna kadar mümkün olabileceğini söyledi.

Holzmann bugün Viyana'da "Temmuz ayında yeni menkul kıymet alımı olmazsa, ilk faiz adımı Eylül ayında atılabilir" dedi. Holzmann, "Enflasyon yükseldiğinde, merkez bankasının işi faiz oranlarını yükseltmektir" diye konuştu. Hollanda Merkez Bankası Başkanı Klaas Knot da bir süre önce, bu yıl içinde iki faiz artırımı olasılığının mümkün olduğunu belirtti. rtr,dpa/MK,BK

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