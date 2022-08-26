Hidrojenle çalışan ilk yolcu trenleri göreve hazır! - Son Dakika
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Hidrojenle çalışan ilk yolcu trenleri göreve hazır!

26.08.2022 17:56
Hidrojenle çalışan ilk yolcu trenleri göreve hazır!

Almanya'da hidrojen yakıt hücreleri ile çalışan 5 tren mesaiye başlamış durumda. Yıl sonuna kadar bu sayının 14'e çıkması bekleniyor.

Fosil yakıtlara veda ettiğimiz bu dönemde artık daha çevreci taşıtlara yöneliyoruz. Elektrikli araçların sayısı her geçen gün artarken toplu taşımada da çevre dostu taşıtlar benimsenmeye başlıyor. Bunların son örneği ise hidrojenle çalışan yolcu trenleri oldu.

Hidrojenle çalışan trenler Almanya'da seferlere başladı

Almanya'da hidrojen yakıt hücreleri ile çalışan 5 tren mesaiye başlamış durumda. Eskiyen dize lokomotiflerinin yerini yıl sonuna kadar 14 hidrojen yakıt hücreli trenin alması bekleniyor. Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde faaliyete geçen trenler Hannover ve Bremen gibi şehirlerden geçiyor.

Hidrojen yakıtlı uçak dünya rekoru kırdı

Filodaki yeni trenler, Fransız şirketi Alstom tarafından üretildikleri açıklandı. Üreticiden yapılan açıklamaya göre, 1.000 kilometrelik menzile sahip olan trenler 140 km/s hıza kadar çıkabiliyor. Trenler, dizel türevlerine göre aynı zamanda oldukça çevreci.

Hidrojenle çalışan ilk yolcu trenleri göreve hazır!

Alstom, dizel yerine hidrojenle çalışan trenlerin 1.6 milyondan fazla yakıt tasarrufu sağlayacağını iddia ediyor. Böylece yıllık olarak CO2 emisyonunun 460 bin tondan fazla azaltılabileceği belirtiliyor. Şu anda, trenlere güç sağlamak için kullanılan hidrojen, kimyasal işlemlerde yan ürün olarak üretilecek. Ancak Alman enerji şirketi Linde, "üç yıl içinde" yalnızca yenilenebilir enerji kullanarak sabit bir hidrojen kaynağı üretmeyi planladıklarını açıkladı.

Almanya şu anda 4 bin dizel trene sahip. İlerleyen dönemde hidrojen yakıt hücreli tren sayısının da giderek artması bekleniyor. Frankfurt bölgesinde kullanılmak üzere şimdiden 27 trenin daha siparişi verilmiş durumda. Almanya'nın yanı sıra bu trenler yakın zamanda İtalya ve Fransa'da kullanılacak.

Hidrojenle çalışan ilk yolcu trenleri göreve hazır!

Bu trenler, raylara çıkan ilk hidrojenle çalışan modeller değil ancak ilk defa bu kadar geniş çapta kullanılacaklar. İlk hidrojen trenleri 2018'de hizmete girmişti. Bu trenlerin ise hem sayısı hem de rota bakımında test sürecinde olduklarını söylemek daha doğru olur.

Peki siz hidrojen yakıt hücresi ile çalışan trenler hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Aşağı Saksonya, Almanya, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Hidrojenle çalışan ilk yolcu trenleri göreve hazır! - Son Dakika

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