Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti

17.01.2021 00:04

Almanya'da Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısını yaptıran 10 kişi hayatını kaybetti. Sebebi araştırılan ölümlerin yaş ortalamasının 79 ila 93 arasında değiştiği ifade edildi. Aşıyla bağlantılı olduğu düşünülen ölümler Avrupa'nın diğer ülkelerinde de yaşanmıştı.

Dünya genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama kampanyaları birçok ülkede devam ediyor. Bu kapsamda Almanya'da aşılanan 842 bin kişiden 10'u aşı olduktan sonra hayatını kaybetti. Ülkedeki Paul Ehrlich Enstitüsü, ölümlerin sebebini araştırmaya başladı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN HEPSİ İLERİ YAŞTA

Enstitünün Sağlık Ürünleri Bölümü Başkanı Brigitte Keller-Stanislawski, hayatını kaybeden kişilerin hepsinin 79 ila 93 yaşlarında olduğunu ve daha önce hastalık geçmişlerinin bulunduğunu söyledi. Uzmanın açıklamasına göre aşının yapılması ile ölüm arasındaki süre ise birkaç saat ile 4 gün arasında değişti.

"HASTALARIN DURUMU AĞIRDI"

Keller-Stanislawski, "Bu hastaların durumu çok ağırdı, birden çok hastalıkları bulunuyordu ve hafifletici tedavi görüyorlardı. Elimizdeki bilgiler ışığında bu kişilerin hastalıkları nedeniyle vefat ettiklerini ve bunun aşılanma sürecine denk geldiğini tahmin ediyoruz." şeklinde konuştu.

PFİZER AŞISI 842 BİN KİŞİYE UYGULANDI

Almanya'da aralık ayında başlatılan aşılama kampanyası kapsamında Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşı yaklaşık 842 bin kişiye uygulandı. Kampanyadan ilk faydalananlarsa 80 yaş üzeri kişiler ve sağlık personeli.

Aşının uygulandığı kişilerde bugüne kadar ayrıca 51'i ağır olmak üzere 325 kişide yan etkiler görüldü. Keller-Stanislawski bu sayıların beklenen bir sonuç olduğunu ifade etti.

Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayattını kaybetti

NORVEÇ'TE PFİZER AŞISI YAPILAN 23 KİŞİ HAYATA TUTUNAMADI

Öte yandan, ABD'li ilaç firması Pfizer'ın BioNTech ortaklığında geliştirdiği koronavirüs aşısının vurulduğu 23 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Norveç Halk Sağlığı Enstitüsü'nden risk uyarısı geldi. Açıklamada, aşının hastalığı olan 80 yaş üstündekiler için riskli olduğu belirtildi.

BELÇİKA'DA AŞI OLAN KİŞİ 5 GÜN SONRA ÖLDÜ

Belçika Federal İlaç ve Sağlık Ürünleri Ajansı (FAMHP), Pfizer ve BioNTech tarafından geliştirilen aşıyı olan 82 yaşındaki bir kişinin, aşı işleminden 5 gün sonra hayatını kaybettiğini duyurdu.

FAMHP'dan yapılan açıklamada, "14 Ocak 2021'de FAMHP'ye 82 yaşındaki bir kişinin aşı işleminden 5 gün sonra öldüğü bildirildi. Aşılama ile bireyin ölümü arasında bir bağlantı olup olmadığını belirlemek için incelemeler sürmektedir" denildi.

ABD'DE DOKTOR ÖLMÜŞTÜ

ABD'li ilaç şirketi Pfizer tarafından geliştirilen aşının sağlık görevlilerine yapıldığı ülkede, korona aşısı olan Gregory Michael adlı doktor aşıdan 2 hafta sonra hayatını kaybetmişti.

Florida'da bir hastanede çalışan Gregory Michael, 18 aralıkta aşının ilk dozunu aldıktan 3 gün sonra ellerinde ve ayaklarında küçük lekeler ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan eşi Heidi Neckelmann, Gregory Michael'in hastaneye gittiğini ve kan değerlerinin normal seviyenin çok altında tespit edildiğini söyledi. Daha sonra eşinin yoğun bakıma alındığını söyleyen Neckelmann, eşinin kısa süre sonra hayatını kaybettiğini sözlerine ekledi.

PORTEKİZ'DE DE HEMŞİRE HAYATINI KAYBETTİ

Portekiz'de 30 Aralık 2020'de Pfizer-BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısını olan Portekiz Onkoloji Enstitüsü Pediatri Bölümü'nde (OPI) çalışan 41 yaşındaki hemşire Sonia Acevedo 2 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti

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Son Dakika Dünya Almanya'da Pfizer aşısı olan 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya


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